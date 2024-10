1 Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741/47 70 entgegen. (Symbolfoto) Foto: Anton Gvozdikov - stock.adobe.com

Sachschaden in Höhe von 4000 Euro ist die Folge eines Unfalls auf dem Kaufland-Parkplatz auf der Saline.









Ein Unbekannter ist am Montag zwischen 8.30 und 10 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz an der Saline gegen einen dort abgestellten Mercedes der C-Klasse gefahren und hat an diesem rund 4000 Euro Sachschaden angerichtet.