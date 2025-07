Kaufland-Neubau in Albstadt: Nach Kündigungswelle – könnte die Stadt Druck machen?

Kaufland-Neubau in Albstadt

1 Noch sind sie für ihre Kunden da – aber in spätestens sieben Monaten sollen alle Mitarbeiter des Kauflands in der Ebinger Kientenstraße entlassen sein. Kann die Stadt daran nichts ändern? Foto: Eyckeler Aus dem Kreis der Ebinger Kaufland-Mitarbeiter ist die Bitte an die Stadt Albstadt herangetragen worden, dem Bau eines neuen Kauflands die Genehmigung zu verweigern. Geht das?







Link kopiert



Aus dem Kreis der rund 80 Kaufland-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die das Unternehmen während der mehrjährigen Bauphase eines neuen Ebinger Kauflands nicht weiterbeschäftigen und stattdessen entlassen will, ist per E-Mail eine Anfrage an die Stadt Albstadt herangetragen worden: Könnte diese nicht das Genehmigungsverfahren für den geplanten neuen Kaufland verzögern oder gar die Genehmigung verweigern, falls Kaufland nicht bereit ist, auf die Kündigungen zu verzichten?