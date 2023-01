5 Das bisherige Kaufland-Gebäude wird abgerissen und durch ein neues ersetzt. Foto: Kistner

Lange mussten die Ebinger darauf warten, dass die Brache am Ortseingang unterhalb der Karlsbrücke verschwindet – nun ist es bald so weit.















Albstadt-Ebingen - Der Ortseingang von Ebingen bekommt ein neues Gesicht: Wo viele Jahre lang der Extra-Baumarkt – inzwischen abgerissen – stand und ein Kaufland-Markt mit Ladengalerie davor noch steht, soll ein neuer Kaufland-Markt entstehen. Die Pläne dafür hat Thomas Klink vom Stadtplanungsamt, Abteilung Bauordnung, in der jüngsten Sitzung des Technischen und Umweltausschusses vorgestellt.

Demnach wird der neue Markt größer als der bisherige und ragt weiter in die abgerundete Spitze des Grundstücks hinein, die an den Kreisverkehr bei der Tankstelle "Rominger & Blaier" grenzt und in den die Theodor-Groz-Straße – nördlich vom Markt gelegen – sowie die Kientenstraße münden. Zwei Vollgeschosse soll der Neubau erhalten – im unteren eine Parkgarage und im oberen – durch Rolltreppen verbunden – den Kaufland-Markt sowie eine Ladengalerie mit Bäcker, Metzger und einem Laden für Tabak, Lotto und Zeitschriften. 146 mal 59 Meter groß ist die Grundfläche des Gebäudes, 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche hat das Obergeschoss, und damit 900 Quadratmeter mehr als im bisherigen Markt, in dem sie sich auf Erd- und Untergeschoss verteilt.

Photovoltaik und grüne Fläche auf dem Dach

Auf dem Dach werden eine rund 4000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert und der Rest begrünt. Der umbaute Raum summiert sich auf 108 000 Kubikmeter.

Das Gros der Außen-Parkplätze wird künftig in der Spitze beim Kreisel untergebracht sein, weitere im Norden und Süden des Marktes. Insgesamt 374 Autos finden auf dem Areal Platz. Hinzu kommen 55 Stellplätze für Fahrräder und zwei E-Ladestationen.