Kauf-Wasch-Café in Ebingen

1 Nicht nur Sperrmüll lag auf dem riesigen Haufen vor dem Kauf-Wasch-Café in Ebingen, den Passanten durchwühlt haben. Foto: Patricia Seibert-Klöck

Müll ist nicht gleich Sperrmüll, und doch landet beides gerne auf dem größten Haufen. Das Kauf-Wasch-Café hat wegen seiner zentralen Innenstadtlage deshalb ein Problem: Stellt das Team Sperrmüll vors Haus und wird er nicht gleich abgeholt, wird’s wüst.









Am Tag vor der Abholung – wie immer – hat das Team des Kauf-Wasch-Cafés in der Ebinger BahnhofstraßeSperrmüll auf die Straße gestellt – und hatte plötzlich ein Problem: „Schon beim Raustragen kamen Personen und durchwühlten den Sperrmüll nach brauchbaren Sachen“, berichtet Patricia Seibert-Klöck von der Diakonie Balingen, Geschäftsführerin der sozialen Einrichtung, in der Besucher preisgünstig Second-Hand-Kleidung kaufen, dort waschen und dabei einen Kaffee trinken können.