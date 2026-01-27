Kauf von neuem Gerätewagen: Gemeinde Schenkenzell rüstet Feuerwehr aus

Die Feuerwehr Schenkenzell erhält als Ersatzbeschaffung einen neuen Gerätewagen Logistik 2 (GW-L-2) für 438 000 Euro. Geliefert wird das Fahrzeug aber erst Mitte des Jahres 2027.

Die Ersatzbeschaffung ist für das inzwischen 40 Jahre alte Tanklöschfahrzeug TLF erforderlich. Wie Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der Sitzung des Gemeinderats bekannt gab, seien für die Beschaffung Fördermittel von insgesamt 280 000 Euro aus der Fachförderung des Landes und dem Ausgleichsstock bereits im vergangenen Jahr bewilligt worden.

Das Fahrzeug sei den Regeln entsprechend europaweit ausgeschrieben worden. Bis zum Ende der Abgabefrist habe nur die Firma Hensel Fahrzeugbau GmbH aus Waldbrunn (bei Würzburg) ein Angebot in Höhe von 450 500 Euro unterbreitet, schilderte der Bürgermeister.

Von der Feuerwehr sei die Leistungsbeschreibung geprüft und anhand der in der Ausschreibung angegebenen Matrix bewertet worden. Danach erreiche das Angebot 87,2 von 100 Punkten.

Da für das GW-L-2 im Haushaltsplan 430 000 Euro eingestellt worden seien, habe die Feuerwehr geprüft, welche Positionen zwingend erforderlich sein müssten und welche entfallen könnten. Dadurch verringerten sich die Anschaffungskosten um 11 200 Euro, berichtete Heinzelmann.

An welcher Stelle es teurer wird

Andererseits komme es bei zwei Positionen zu Mehrkosten von knapp 1100 Euro. Zum einen soll die Ladebordwand mit einem höheren Lastmittelpunkt ausgestattet werden, wodurch das Fahrzeug bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 26 Tonnen (statt 16) geeignet sei. Außerdem soll der mitgeführte Wassertank ein Fassungsvermögen von 2500 Liter (statt 2000) haben.

„Dieser größere Tank nimmt in der Breite den gleichen Platz ein, wodurch weiterhin sechs Rollwagenstellplätze verbleiben. In der Summe der Verrechnungen ergibt sich ein neuer Angebotspreis von 438 500 Euro“, rechnete der Bürgermeister vor.

Hinzu kämen noch Kosten für Ausrüstungsgegenstände, die separat für das Fahrzeug beschafft werden müssten und im Haushaltsplan 2027 finanziert werden sollen.

Was das TLF beim Verkauf einbringt

Für das alte Tanklöschfahrzeug könne bei einem Verkauf noch etwa 20 000 Euro erzielt werden. Mit dem Preis von 438 500 Euro könne man zufrieden sein. Die Firma Hensel sei bekannt und gelte als zuverlässig.

„Für unseren Haushalt bedeutet das zwar eine enorme Anschaffung, aber für die Feuerwehr einen richtig großen Mehrwert. Der GW-L-2 ist in seiner Nutzung sehr breit aufgestellt“, bekräftigte der Bürgermeister. Wenn der Firma Hensel jetzt den Auftrag erteilt werde, sei eine Lieferung in etwa 18 Monaten möglich.

Rat Werner Kaufmann (CDU) wie auch Heinzelmann dankten den Feuerwehrkameraden für die erbrachte ehrenamtliche Leistung bei der Erstellung der Ausschreibung, insbesondere Jochen Sum vom Feuerwehrausschuss sowie Hauptamtsleiterin Susanne Augsburger.

Einstimmig vergab das Ratsgremium den Auftrag für die Lieferung eines GW-L-2 an die Firma Hensler zum Preis von 438 500 Euro.