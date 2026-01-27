Kauf von neuem Gerätewagen: Gemeinde Schenkenzell rüstet Feuerwehr aus

Die Feuerwehr Schenkenzell erhält als Ersatzbeschaffung einen neuen Gerätewagen Logistik 2 (GW-L-2) für 438 000 Euro. Geliefert wird das Fahrzeug aber erst Mitte des Jahres 2027.
Die Ersatzbeschaffung ist für das inzwischen 40 Jahre alte Tanklöschfahrzeug TLF erforderlich. Wie Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der Sitzung des Gemeinderats bekannt gab, seien für die Beschaffung Fördermittel von insgesamt 280 000 Euro aus der Fachförderung des Landes und dem Ausgleichsstock bereits im vergangenen Jahr bewilligt worden.