Kauf statt Umbau: Bundesbank sucht neue Zentrale in Frankfurt

Es ist eines der markantesten Gebäude Frankfurts: die bisherige Zentrale der Deutschen Bundesbank. Nun hat die Notenbank entschieden, was nach der Sanierung mit dem Betonriegel passieren soll.
Frankfurt/Main - Die Bundesbank wird nach der Sanierung ihrer Zentrale nicht wieder in das markante Betongebäude im Norden Frankfurts einziehen. "Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hat klar ergeben, dass der Kauf einer Immobilie deutlich kostengünstiger ist als eine Unterbringung der Bundesbank-Zentrale am bisherigen Standort in der Wilhelm-Epstein-Straße", teilte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel mit.