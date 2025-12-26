Diesen Schatz hatte die kauzige Alte vom „Katzenturm“ gebunkert

Margarete Böttiger freute sich wie ein Kind: Das erste Fest mit ihrer Mutter, erstmals im eigenen Haus. Es sollte anders kommen. 60 Jahre lebte sie in Armut und vererbte dennoch 325 Tausend Mark. [Archiv]
Am 19. Mai 1897 trifft Margaretes Mutter bereits zum zweiten Mal etwas, das in dieser Zeit als Schande angesehen wird: die Geburt eines unehelichen Kindes. Wer Margaretes Vater ist, bleibt für immer ein Rätsel, die Vormundschaft übernimmt ihr Großonkel. Da ihre Mutter als Dienstmagd auf Bauernhöfen um Creglingen herum arbeitet, dort auch wohnt, lebt Margarete bei ihrem Großonkel und seiner Familie. Hunger, Armut, Kälte bestimmten den Alltag. Das wahre Ausmaß verrät die Nachlassakte ihres Großonkels: ein kaputtes Bett, alte Kleider, Unrat – das war’s.