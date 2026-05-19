Katzenhaus in Neuhengstett: Landkreis kommt seiner Verantwortung nicht nach

Das neue Katzenhaus Im Eulert soll bis Jahresende fertig sein. Der Tierschutz Calw und Umgebung investiert einen sechsstelligen Betrag in das Gebäude.
Eigentlich ist Heinz Möser, der zweite Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Tierschutz Calw und Umgebung, nicht auf Krawall gebürstet. Wenn es aber um das Thema Tierschutz im Landkreis Calw geht, dann wird Möser mitunter miesepetrig. Denn der Landkreis Calw werde seiner Verantwortung in Sachen Tierschutz seit Jahren nicht gerecht – und dies, obwohl in Baden-Württemberg die Kommunen und Landkreise für den Tierschutz verantwortlich seien.