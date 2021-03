Katzenfänger in der Region? Verschwundener Kater in Dunningen gemeldet

Beunruhigt durch einen Artikel in der Montagsausgabe unserer Zeitung, in dem eine Frau aus Zimmern-Stetten über ihre beiden verschwundenen Katzen berichtet, wandte sich jetzt eine Familie aus dem Bachweg in Dunningen an die Redaktion.