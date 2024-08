1 Schleichen sich in den US-Wahlkampf - Katzen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Wer dieser Tage durch seine Social Media-Profile scrollt, kommt an ihnen kaum vorbei: Katzen. Was nicht überraschend wäre, würden die Samtpfoten nicht zur Wahl von Kamala Harris aufrufen. Was hinter dem Internet-Trend steckt.









Ein bittender Blick aus bernsteinfarbenen Augen, in den Pfoten eine Postkarte mit dem Aufdruck "Cat Ladies for Kamala" - so charmant "wirbt" eine rot getigerte Samtpfote auf Instagram für die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten und amtierende Vizepräsidentin.