Katzen in Schramberg: Drei kleine Samtpfoten suchen ein neues Zuhause

Die drei Katzengeschwister Fine, Kitty und Blue, geboren im Mai 2024, sind echte Sonnenscheine: neugierig, verspielt und voller Entdeckerlust. Ihrem jungen Alter entsprechend lieben sie es, gemeinsam zu toben, spielen und die Welt zu erkunden – aber auch Kuschelstunden kommen bei ihnen nicht zu kurz. Das teilt der Tierschutzverein Schramberg mit.

Derzeit leben sie auf einer Pflegestelle, wo sie sich bestens entwickeln. Nach vorheriger Terminabsprache können die drei dort besucht und kennengelernt werden.

Fine, Kitty und Blue wünschen sich ein zu Hause in einer großen Wohnung mit gesichertem Balkon und/oder gesicherter Terrasse.

Weiter Infos und Fotos sind online unter www.tierschutzverein-schramberg.de zu finden. Fragen beantwortet der Verein unter Telefon 07422/2 44 60 32.