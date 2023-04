Katze in VS ertrunken

Das Rückhaltebecken auf der Schwenninger Steig wird aufgrund der glatten Teichfolie für Tiere zur Todesfalle

Ein Rückhaltebecken auf der Schwenninger Steig ist für eine Katze zur Todesfalle geworden. Das Tier konnte sich nicht mehr retten und ertrank. Es ist nicht der erste Vorfall dort. Nun appelliert man an Spaziergänger.









Die Bestürzung bei den Tierfreunden in VS ist groß. Vor wenigen Tagen ist im Rückhaltebecken auf der Schwenninger Steig eine tote Katze gefunden worden – offensichtlich ertrunken, weil sie das Becken nicht mehr verlassen konnte.

„Die Katze ist uns über die sozialen Medien gemeldet worden“, erklärt Cornelia Gaigl, „man konnte nichts mehr für sie tun“. Der Vorsitzende des Tierschutzvereins VS ist die für Tiere lebensbedrohliche Lage zwischen dem Parkplatz des Edeka-Großmarktes und des Waldgebiets auf der Wanne schon länger bekannt.

Erst vor wenigen Tagen habe sie dort eine Kröte mit aufsitzendem Männchen gerettet, diese hätten sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Becken befreien können. Gaigl: „Ich bin dann über den Zaun geklettert.“ Sonst wären wohl auch diese Tiere jämmerlich verendet.

Glatte Folie für Tiere nicht überwindbar

Dass das Rückhaltebecken zur Todesfalle wird, liegt an der Ausgestaltung der Anlage. Denn sowohl im Becken selbst als auch am Ufer und an den Rändern ist eine glatte Folie ausgelegt. „Dadurch, dass die Teichfolie über den Beckenrand hinaus geht, können sich beispielsweise Katzen mit ihren Krallen nicht daran festhalten“, gibt Gaigl zu bedenken.

Mit einer Maßnahme hatte der Tierschutzverein in der Vergangenheit bereits versucht, Abhilfe zu schaffen. So wurden Stege gebaut, über die sich Tiere aus dem Wasser retten können. Der Erfolg sei aber eher mäßig gewesen, weiß auch die Vorsitzende. Denn: „Das Becken ist einfach zu groß!“ Das zeigt der jüngste, tödliche Vorfall.

Begrünung der Folie wäre nachhaltige Lösung

Auch, dass das Becken eingezäunt ist, verhindert nicht, dass Tiere dort im Wasser landen. Denn der Maschendrahtzaun kann auf verschiedene Weisen überwunden werden, die Tiere kommen an einigen Stellen unten durch, wie die Tierschützer immer wieder beobachten.

Aus Sicht des Tierschutzvereins gebe es deshalb nur eine nachhaltige Lösung, damit das Becken nicht weiter zur Todesfalle wird – die Teichfolie soll begrünt werden. Für Gaigl und die Tierschützer hätte das gleich mehrere Vorteile: Denn damit wäre nicht nur den Tieren geholfen, das Rückhaltebecken würde sich auch besser in das Bild der Umgebung einpassen. „Natur und Tiere hätten etwas davon“, erklärt die Vorsitzende.

Stadt und Großmarkt nicht zuständig

Mit der Bitte um Abhilfe hatte sich der Tierschutzverein bereits bei der Stadt gemeldet, deren Sprecherin Madlen Falke erklärt jedoch, dass es sich um eine „private Regenrückhalte- und Versickerungsanlage“ handeln würde. Die Folge: Die Stadt könne hier nicht eingreifen.

Unsere Redaktion hakt beim Edeka-Großmarkt nach. Deren Marktleiter Dirk Lange betont jedoch: Für das Becken ist nicht der Markt zuständig, sondern der Eigentümer des Geländes. Ob dieser über die Situation Bescheid weiß, scheint unklar.

Hilfe von Spaziergänger ist gefragt

Gaigl zählt deshalb auf die Hilfe von aufmerksamen Spaziergängern, die die Todesfalle im Blick behalten. „Am besten die Augen offen halten – und wenn dort Tiere drin sind, dann gerne sofort melden“, erklärt sie. Der Tierschutzverein würde dann Weiteres veranlassen und je nach Lage auch die Tierrettung alarmieren.

Diese war in der Vergangenheit bereits mehrfach vor Ort, um Katzen oder Füchse aus dem Becken zu retten. Im jüngsten Fall kam für das Tier jede Hilfe zu spät – solch ein tragisches Lebensende soll in Zukunft in jedem Fall vermieden werden.

Notdienste für Tiere

Tierschutzverein

Der Verein ist unter den Telefonnummern 0151-58 18 48 20 oder 0151-42 05 02 47 erreichbar.

Tierrettung Südbaden

Die Helfer der Tierrettung haben folgende Nummer: 0160- 5 18 77 15.