Dieser Tage hielt der Kirchenchor Thanheim eine zukunftsträchtige Mitgliederversammlung ab, bei der das Hauptaugenmerk auf der gemeinsamen Entscheidung lag, die Führungspositionen im Chor neu zu besetzen.

Im Frühjahr konnte der Chor mit Marie Holder bereits eine neue Chorleiterin begrüßen. Nach fast vier Jahrzehnten wollte der bisherige Dreiervorstand mit Chorsprecherin Ingrid Kästle und ihren Mitstreiterinnen Silvia Dehner und Gertrud Dehner die Chorführung in jüngere Hände geben. Auch die Ämter der Kassenwartin und der Schriftführerin mussten neu besetzt werden. Chorsprecherin Ingrid Kästle dankte in ihrer Begrüßung dem Organisationsteam unter der Federführung von Eugen Binder für die gut vorbereitete Sitzung, um anschließend nochmals auf die lange Zeit des Dreiervorstandes zurückzublicken.

Sie wies daraufhin, dass der Vorstand in all den Jahren das Chorschiff mit viel Engagement gesteuert und dabei auch manche Stürme gemeistert hätte. Silvia Dehner fügte noch hinzu, dass man nun beruhigt die Führung in neue Hände legen könne.

Daraufhin ergriff die neue Chorleiterin Marie Holder das Wort, um einen kurzen Ausblick auf die kommende Zeit aufzuzeigen. Sehr erfreulich sei, dass der Kirchenchor durch weitere Sänger auf zwischenzeitlich 33 Personen angewachsen sei, so dass man künftig mit Zuversicht und guter Probenarbeit neue Aufführungen und Messgesänge anstreben könne.

Katrin Dehner hofft auf gute Zusammenarbeit im Chor

Danach einigte man sich auf Thomas Bendrin als Wahlleiter. Auf Vorschläge der Versammlungsleitung wurden folgende Personen für die Vorstandsämter per Handzeichen jeweils einstimmig gewählt: Neue Vorsitzende ist Katrin Dehner, als Kassenwartin fungiert zukünftig Elisabeth Mayer. Eugen Binder übernimmt die Aufgaben des Schriftführers und Pressewarts sowie das Amt des Notenwartes.

Als Beisitzer wurden Hans-Peter Ruff und Manuela Börger gewählt. Die neu gewählte Vorsitzende Katrin Dehner würdigte anschließend die Verdienste des bisherigen Vorstandes. Sie werde sich bemühen, die Fußstapfen ihrer Vorgängerinnen in ihrem Amt als neue Vorsitzende so gut wie möglich auszufüllen und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit der ganzen Chorgemeinschaft.

Die ausscheidende Kassenwartin Rita Dehner und die Schriftführerin Erika Beck erhielten für ihre langjährigen vorbildlichen Arbeiten und Verdienste im Kirchenchor ebenso wie die scheidende Vorstandschaft Blumenkörbe.