Der 28-jährige Neupriester stammt aus Inneringen auf der schwäbischen Alb und wurde am 7. Mai im Freiburger Münster durch Erzbischof Stephan Burger zum Priester geweiht. Er wird als Vikar in der Seelsorgeeinheit Bregtal erste Erfahrungen in der Pfarrseelsorge sammeln. Am Ende dieser drei Messfeiern in Schönenbach, in der Piuskapelle und in St. Cyriak Furtwangen spendete er traditionell den Gottesdienstbesuchern einzeln seinen Primizsegen.

28-jährige Neupriester kommt von der Alb

Wie Pfarrer Bethäuser auf Nachfrage erläuterte, wird Vikar Sandro Pröbstle in allen Bereichen der Seelsorge eingesetzt. Dazu gehören Messfeiern, Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen. Für sechs Unterrichtsstunden ist er nun auch im Religionsunterricht an der Friedrichschule aktiv. Die genaue Aufgabenteilung werde sich im Lauf der Zeit einspielen.

Besonders wichtig ist die Ankunft von Sandro Pröbstle in der Seelsorgeeinheit, da in diesem Herbst Pfarrer Martin Schäuble die Seelsorgeeinheit verlassen und in Bräunlingen in der dortigen Seelsorgeeinheit eine neue Aufgabe übernehmen wird. Das hat natürlich wesentliche Auswirkungen auf die Seelsorgeeinheit. Denn offiziell war bisher noch die Seelsorge räumlich eingeteilt, Pfarrer Martin Schäuble damit für die drei Pfarreien in Vöhrenbach zuständig. Künftig ist nun Pfarrer Bethäuser als leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit für alle acht Pfarrgemeinden der zuständige Seelsorger. Und bei dieser Aufgabe wird er durch Sandro Pröbstle unterstützt.

Auf jeden Fall, so Pfarrer Bethäuser, werden bis Dreikönig die bisherigen Gottesdienstzeiten unverändert bleiben. Auch bei den Messfeiern in den verschiedenen Pfarrgemeinden werden sich Pfarrer und Vikar regelmäßig abwechseln, beide werden damit in allen Pfarrgemeinden präsent sein.

Seelsorgeeinheit Bregtal wird 2026 aufgelöst

Das Vikariat ist zuerst einmal auf zwei Jahre vorgesehen, dann kann über ein drittes Jahr als Vikar entschieden werden. Dabei machte Pfarrer Bethäuser deutlich, dass sich in dieser Zeit große Änderungen ergeben werden. Denn zum 1. Januar 2026 wird die Großpfarrei Villingen errichtet. Damit werden die bisherigen Seelsorgeeinheiten, also auch die Seelsorgeeinheit Bregtal, aufgelöst und in die neue Großpfarrei integriert. Dies werde auch in den Pfarreien personelle Veränderungen bringen.

Pfarrer Bethäuser freut sich über die Unterstützung durch Vikar Sandro Pröbstle, den er durch seine damalige Aufgabe in der Priester-Ausbildung schon seit seinem ersten Tag im Priesterseminar kennt. Er habe auch gleich in den ersten Tagen im Bregtal einen guten Start gehabt. Auch Vikar Sandro Pröbstle fühle sich in Furtwangen wohl. Er habe einen guten Eindruck von der Seelsorgeeinheit. Er sei auch überall sehr gut angenommen worden. Auch die Gemeindemitglieder freuen sich offensichtlich.

Seine Wohnung hat er nun am Kussenhof bezogen. In Absprache mit dem Seelsorge-Team wird er sich anfangs vor allem der Jugendarbeit und den Ministranten widmen und bei der Vorbereitung der Firmung im kommenden Jahr mitwirken. Er sei nun sehr gespannt, was in der Seelsorge alles auf ihn wartet. Am 23. und 24. September wird er dann alleine die Vorabendmesse in Schönenbach sowie die Sonntagsgottesdienste in Linach und Furtwangen feiern.