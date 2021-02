Wer momentan am Parkplatz vor dem katholischen Gemeindehaus in der Parkstraße in Schömberg vorbeigeht, dürfte sich verwundert die Augen reiben. An der Begrenzung des Parkplatzes sind einige der dort stehenden Betonpoller abgebrochen. Jemand hat sie beschädigt. Mehr noch: Die abgebrochenen Poller wurden kunstvoll aufgeschichtet.