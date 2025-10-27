Katholisches Dekanat Balingen: Coole Aktion mit schönem Ziel - St. Martin soll diesmal viele bescheren

St. Martin ist Dekanatsreferent Achim Wicker ans Herz gewachsen. Das katholische Dekanat Balingen feiert den Heiligen mit einer Aktion: „Den Mantel teilen wie St. Martin“.

Über die berühmte Mantelteilung des später heilig gesprochenen Soldaten, der die Hälfte seines Mantels einem Bettler gegeben haben soll, weiß Achim Wicker etwas mehr, denn der Dekanatsreferent des katholischen Dekanats Balingen ist in der Diözese Rottenburg-Stuttgart für den Martinusweg zuständig – und gewissermaßen ein Fan des sympathischen Heiligen, den die Kinder traditionell am 11. November mit Laternenumzügen feiern.

Das Dekanat, die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau und der Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband Balingen, rufen die Zollernälbler deshalb dazu auf, rund um den Sankt-Martins-Tag zwei Kleidungsstücke abzugeben – eines für Kinder und eines für Erwachsene. Wohlgemerkt: Keine alten, löchrigen, sondern welche, die noch gut tragbar und schön sind.

Zum Treffen mit Heinke Grieshaber, Geschäftsstellenleiterin des Kinderschutzbundes, Sandra Bertels, die dessen neuen Kinder-Kleider-Laden in der Balinger Robert-Wahl-Straße 7 leitet, Bettina Dreher, Projektkoordinatorin für die „Secontique“, und Christine Sentz, Fachleiterin Solidarität von der Caritas, hat Wicker deshalb ein gutes Beispiel mitgebracht. „Dieses karierte Hemd habe ich vor zwei Jahren gekauft und nie angezogen, weil ich einfarbige bevorzuge“, erklärt er.

Das letzte Hemd soll es nicht sein

Wie St. Martin, dessen Soldatenmantel doppel genäht und der deshalb auch geteilt noch warm genug war, solle jeder auch sich selbst nicht vergessen und deshalb eben nicht das letzte Hemd abgeben, sondern vielmehr ein Kleidungsstück, dass er oder sie selbst nicht mehr trägt.

Die Vintage-Ecke ist besonders beliebt

Die Kleidungsstücke werden dann in der „Secontique“ der Caritas in der Ebinger Sonnenstraße 33 verkauft, wo längst nicht nur Menschen mit schmalem Geldbeutel einkaufen: Die Vintage-Ecke erfreue sich großer Beliebtheit bei jungen Kunden, erklärt Bettina Dreher. „Hier und in der Nähwerkstatt“, wo durch Upcycling alte Kleidungsstücke zu neuen Schätzen werden, „darf jeder einkaufen.“ Und Christine Sentz fügt hinzu: „Wer einen Berechtigungsschein hat, bekommt einen Rabatt.“

Im Kinder-Kleider-Laden ist jetzt viel Platz

Mit der gespendeten Kinderkleidung wird der Kinder-Kleider-Laden in der früheren Post in Balingen bestückt, wo der Kinderschutzbund viel mehr Platz hat als in der früheren Dachkammer. Dort brauchen Kunden einen Berechtigungsschein, doch von Kinderschuhen über Kleidung bis zu Sportsachen ist alles erhältlich.

„Frau Bertels war ein Glücksgriff“, schwärmt Heinke Grieshaber und betont, dass auch der Ehemann ihrer Kollegin sich fleißig bei dem gemeinnützigen Träger Kinderschutzbund engagiere. „Wir wollen unseren Kunden Kleidung anbieten, die wir selbst auch tragen würden“, erklärt die Leiterin des Kinder-Kleider-Ladens. Das bedeute auch: Gewaschen und ohne Schäden, „denn wir sind keine Entsorgungsstation“.

Vor allem geht es um Wertschätzung

Dass es bei der Aktion „Den Mantel teilen wie St. Martin“ um Wertschätzung geht – gegenüber wertvollen Ressourcen und gegenüber jenen, die künftig die Kleidung tragen werden, betonen alle Beteiligten, das ist ihnen wichtig.

Gesammelt wird rund um den Martinstag, den 11. November – laut Wicker aber mit leichten Unterschieden, je nach Kirchengemeinde. Wer zwei Kleidungsstücke spenden will, bringt sie mit in den Gottesdienst oder gibt sie im jeweiligen Pfarrbüro ab.