Katholisches Dekanat Balingen: Coole Aktion mit schönem Ziel - St. Martin soll diesmal viele bescheren

St. Martin ist Dekanatsreferent Achim Wicker ans Herz gewachsen. Das katholische Dekanat Balingen feiert den Heiligen mit einer Aktion: „Den Mantel teilen wie St. Martin“.
Über die berühmte Mantelteilung des später heilig gesprochenen Soldaten, der die Hälfte seines Mantels einem Bettler gegeben haben soll, weiß Achim Wicker etwas mehr, denn der Dekanatsreferent des katholischen Dekanats Balingen ist in der Diözese Rottenburg-Stuttgart für den Martinusweg zuständig – und gewissermaßen ein Fan des sympathischen Heiligen, den die Kinder traditionell am 11. November mit Laternenumzügen feiern.