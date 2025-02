Pfarrer Michael Fischer (61), Leiter der Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim, wird zum 1. Januar 2026 Kooperator in der neuen Pfarrei Herz Jesu Singen mit Wohnsitz in Hilzingen-Weiterdingen.

Zusammen mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird er unter der Leitung des künftigen Pfarrers, Dekan Michael Knaus, für die Seelsorge von rund 47 000 Katholikinnen und Katholiken der heutigen Seelsorgeeinheiten Aachtal, Gottmadingen, Hohenstoffeln-Hilzingen, Mittlerer Hegau, Oberer Hegau, Singen und Tengen Bernhard von Baden im Dekanat Hegau mitverantwortlich sein.

Wechsel zum 1. Januar 2026

Die Pfarrei Herz Jesu Singen ist eine der 36 künftigen Pfarreien in der Erzdiözese Freiburg ab 1. Januar 2026. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg dazu am Sonntag, 23. Februar mitteilte, wurde diese Personalentscheidung auch den Gläubigen in den Gemeinden bekannt gegeben.

Der 1963 in Winterthur (Schweiz) geborene und in Gottmadingen aufgewachsene Michael Fischer wurde 1991 in Konstanz zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Gammertingen und Achern war Fischer von 1997 bis 2011 Pfarrer in der ehemaligen Seelsorgeeinheit Mühlhausen-Ehingen-Aach (Dekanat Hegau). Seit 2011 ist er Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim.

Bad Dürrheim wird in der neu strukturieren Kirchenlandschaft zur Großpfarrei Donaueschingen gehören, die im Kern aus dem Südteil des Schwarzwald-Baar-Kreises besteht, jedoch bis nach Emmingen-Liptingen reicht.