1 Priesterweihe im Petersdom in Rom (Archivbild) Foto: dpa

Der katholischen Kirche fehlen Priester. Und die wenigen, die sich für den Beruf entscheiden, können oft mit der modernen Welt nichts anfangen.









Viele junge Priester in der katholischen Kirche fremdeln mit der modernen Gesellschaft. Darauf hat der Wissenschaftler Matthias Sellmann, Direktor des Zentrums für angewandte Pastoralforschung an der Universität Bochum, hingewiesen. Er sieht deshalb „eine starke Notwendigkeit zum Umsteuern“, wie er am Freitag (17. Mai) bei einer Pressekonferenz der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Bonn sagte.