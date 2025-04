23 Frauen und Männer sind in der katholischen Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler für die kommenden fünf Jahre neu in den Kirchengemeinderat (KGR) gewählt worden. Die Seelsorgeeinheit zählt über 3000 Katholiken.

Zwölf Frauen und Männer bilden zukünftig den Kirchengemeinderat Lützenhardt/Pfalzgrafenweiler und elf Personen den Rat in Salzstetten. In der katholischen St.Agatha-Kirchengemeinde Salzstetten lag die Wahlbeteiligung bei 39,4 Prozent (zum Vergleich 2020: 34,1). In der Kirchengemeinde Herz-Jesu Lützenhardt und St. Martin Pfalzgrafenweiler, die eine Einheit bilden, gingen nur 20,6 Prozent zur Wahl.

Eine Ehepaar liegt an der Spitze

Als Stimmenkönige sind Birgit König, Lützenhardt, mit 299 Stimmen und Michael Weiß, Salzstetten, mit 256 Stimmen hervorgegangen. Die 59-jährige Hausfrau Birgit König, geborene Schweizer, hat sich seither schon sehr in der Herz-Jesu-Gemeinde ihrer Heimatgemeinde Lützenhardt seit 1994 insbesondere als Leiterin in der Ministrantenarbeit und ebenso seit über 30 Jahre bei der jährlichen Sternsinger-Aktion engagiert. Das Dreikönigssingen organisierte sie anfänglich zusammen mit Gerda Schweizer und seit vielen Jahren alleinverantwortlich. Ihr Ehemann und Stimmenkönig-Zweiter mit 277 Stimmen Pirmin König (64) gehört dem KGR-Gremium seit 1986 an und prägte als KGR-Laien-Vorsitzender seit 2001 eine Ära. Birgit König kandidiert nicht für den Vorsitz im Ratsgremium. Sie sagt: „Mein Mann (Pirmin) kann das besser und es ist gut, wenn er dieses Amt weiterführt.“ Die freie Wahl steht noch im Mai an.

Genau 23 neue Kirchengemeinderäte sind in der Katholischen Seelsorgeeinheit Waldachtal/Lützenhardt neu gewählt worden, um das Gemeindeleben lebendig zu gestalten. Unser Bild zeigt die Herz-Jesu-Kirche in Lützenhardt. Foto: Walter Maier

In Salzstetten hat der KGR schon dieser Tage die Wahl zum Vorsitzenden durchgeführt. Da der seitherige Vorsitzende Michael Weiß eine Arbeitsentlastung anstrebt, soll künftig die Führungsarbeit auf zwei Schultern verteilt werden. Praktisch wollen Michael Weiß und Rainer Renner eine Doppelspitze bilden, vorausgesetzt, dass dies seitens der Diözese so machbar ist. „Wir wollen das noch klären, wie das rechtlich mit Eintragung und Unterschriftenleistung möglich ist.“ Ansonsten führt Weiß den Vorsitz weiter und Renner ist dann sein Stellvertreter. Der 60-jährige Schreinermeister Michael Weiß, der von Bayern kommend seit Jahrzehnten mit Familie in Salzstetten wohnt, ist als amtierender Laienvorsitzender der Kirchengemeinde St. Agatha Salzstetten aktiv. Seit dem Jahr 2000 gehört er dem KGR-Gremium an und seit 2005 als Laien-Vorsitzender. Abteilungsleiter Rainer Renner, Jahrgang 1971, wirkte schon in der letzten Legislaturperiode im Ratsgremium mit.

Pfarrer Tschulik dankt mit Urkunde und Geschenk

Verabschiedet worden sind in Salzstetten vier weibliche Mitglieder des Kirchengemeinderates: Erika Reusser und Regina Scherrmann nach jeweils 20 Jahren, Beatrix Kreidler nach 15 Jahren und Eveyln Reitz nach fünf Jahren. An Reusser, Scherrmann und Kreidler wurde für ihren langjährigen Dienst zusätzlich die Martinusnadel verliehen als sichtbare Anerkennung für außergewöhnliches Engagement. Namens der Gemeinde dankte Administrator Pfarrer Bernhard Tschulik mit einer Urkunde der Diözese und einem Geschenk. „Ihnen allen gilt unser Dank und Respekt.“, lobte Michael Weiß.

Die konstituierende Sitzung für Lützenhardt/Pfalzgrafenweiler ist auf Donnerstag, 15. Mai, um 19.30 Uhr geplant.

Die Ergebnisse der Wahl zum Kirchengemeinderat

Lützenhardt/Pfalzgrafenweiler:

Birgit König (299), Pirmin König (277), Petra Witzelmaier (246), Karina Martini (234), Piotr Jan Rogosz (232), Agnieszka Ertle (205), Michael Hartmann (199), Enrico Wobig (198), Lisa Rohde (187), Christina Wobig (181), Yvonne Blattner (179) und Kristina Schroth (170).

Salzstetten:

Michael Weiß (256), Herbert Kneißler (239), Fabian Fischer (237), Rainer Renner (228), Josef Dambietz (224), Yvonne Blum (221), Ute Isede (219), Irene Stasch (214), Roni Kempeneers (213), Hubert Mainka (210) und Margaretha Kempeneers (209).