Katholische Kirche in Tailfingen: Das Ziel: Stören und Opponieren

1 Die katholische Kirche St. Elisabeth in Tailfingen Foto: Bitzer

Zur Situation im Kirchengemeinderat von St. Elisabeth in Tailfingen nimmt Leser Armin Schairer Stellung – und zum am 22. November erschienenen Leserbrief „Kein Risiko eingehen war das Ziel“ von Lukas Strittmatter.









Link kopiert



Zwei Aussagen standen in Sitzungen des Kirchengemeinderats (KGR) von St. Elisabeth in Tailfingen im September, Oktober und November im Raum. Erstens: Das katholische Verwaltungszentrum in Ebingen wünscht ausdrücklich die Verlängerung des Vertrags des amtierenden und bewährten Kirchenpflegers der katholischen Kirchengemeinde Tailfingen, weil aktuell die Kapazitäten fehlen, einen neuen einzuarbeiten. Zweitens: Das Bischöfliche Ordinariat in Rottenburg hat dies ausdrücklich genehmigt, und zwar gerade ohne Ausschreibung der Stelle. Denn es ging schließlich genau darum, einen bestens eingearbeiteten und äußerst zuverlässigen Kirchenpfleger für ein weiteres Jahr zu behalten.