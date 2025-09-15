Katholische Kirche in Sulz: „Seelsorge ist langfristig gesichert“

Trotz Vakanz ist die Seelsorgeeinheit St. Jakobus in Sulz gut aufgestellt, findet der Oberndorfer Pfarrer Martin Schwer – und erzählt, was das Schöne an dem Beruf ist.

„Es ist ein Provisorium, aber durch die Vertretung sind die Angebote zum Glück langfristig gesichert“, sagt Pfarrer Martin Schwer, und bezieht sich dabei auf die Situation in der Seelsorgeeinheit St. Jakobus, die nach dem Weggang von Pfarrer Julius Ssebulo Ende Juli eine unbesetzte Pfarrstelle für die Kirchengemeinden Sulz, Dornhan, Leinstetten, Bettenhausen und die Filiale Vöhringen bedeutet.

Gespräch mit Kirchengemeinderat „Eine erste Ausschreibung hatte keinen Erfolg“, beschreibt Schwer, der als Oberndorfer Pfarrer als Administrator für die benachbarte Seelsorgeeinheit eingesetzt wurde, die Lage.

Ein Bericht der Einheit dient möglichen Interessenten als Informationsgrundlage, die sich dann an den Dekan oder auch den Kirchengemeinderat zwecks eines Gesprächs wenden können. Die Stelle wird schließlich letztendlich seitens des Bischofs in Rottenburg vergeben.

Eine unbefristete Vertretung

„Wir müssen schauen, ob die nächste Runde im Frühjahr erfolgreicher ist“, blickt Schwer nach vorne. Doch da es für August und September mit Pfarrer Francis Asaba aus Uganda eine Ferienvertretung gibt, bleibt das seelsorgerische Versorgung gewährleistet. „Er hat schon die ersten Gottesdienste und eine Taufe gehalten“, weiß Schwer zu berichten.

Und auch danach können sich die Menschen über eine Ansprechperson freuen. Denn ab Oktober wird Dennis Avittampilly aus Indien kommen. „Die Vakanz-Vertretung wird unbefristet sein“, verkündet der Oberndorfer Administrator eine frohe Kunde. Nichtsdestotrotz sei die Zeit für die Kirchengemeinderäte eine Phase erhöhter Verantwortung.

Intransparenz und Skandale

Doch warum findet sich aktuell kein Interessent für St. Jakobus? „Die Relevanz der Kirche in der Gesellschaft nimmt ab“, kommt Schwer auf langanhaltende Veränderungen zu sprechen. So sei sie nur einer von vielen verschiedenen Sinnanbietern in unserer pluralen Gesellschaft.

Darüber hinaus sei auch eine große Unzufriedenheit mit der Trägheit der Institution Kirche spürbar. Und das Image der moralischen Instanz habe durch die Missbrauchsskandale sowie den intransparenten Umgang mancher Bischöfe damit sehr gelitten.

Der demografische Wandel

Ein weitere Grund könnte das Zölibat, die Vorgabe, dass katholische Pfarrer nicht heiraten dürfen, sein. „Ich glaube aber nicht, dass nach einer Reform des Zölibats die Zahl der Bewerber automatisch in die Höhe schnellen wird“, weist der Pfarrer auf die vielschichtigen Probleme hin.

So gebe es natürlich noch den demografischen Wandel. „Wenn es weniger Kinder und somit weniger Firmlinge gibt, kommen automatisch weniger Menschen mit Kirche und Glaube in Berührung“, folgert er.

Lebensbegleitung oder bloßer Konsum?

Das bedeute, dass sich auch weniger für einen der kirchlichen Berufe, wie etwa als Pfarrer, entscheiden. Einzelne punktuelle Angebote würden zwar nachgefragt werden, dauerhafte kirchliche Angebote, die etwa jede Woche stattfinden, träten hingegen mehr in den Hintergrund.

„Es ist keine kontinuierliche Lebensbegleitung, sondern eher ein punktueller Konsumcharakter“, überlegt der Pfarrer. Wenn Kirche als eine Art Dienstleister wahrgenommen werde, könne sich auch keine so starke persönliche Beziehung bilden, aus der später vielleicht der Wunsch zum Pfarrberuf erwachsen könne.

Kirche hat Platz für viele

Dabei könne er als Pfarrer den Menschen durch seine Tätigkeit sehr viel geben, beschreibt er das Schöne seiner Arbeit. So habe man im Alltag mit unglaublich vielen Menschen jeglichen Alters und mit unterschiedlichsten Lebensgeschichten zu tun.

„Ich kann dazu beitragen, dass Menschen sich entfalten können und Antworten finden“, beschreibt Schwer seine Aufgaben, die wortwörtlich von der Wiege bis zur Bahre gehen. So hätten in der Kirche viele verschiedene Menschen Platz, seien es Einheimische oder Flüchtlinge.

„Es ist schön, Ansprechpartner sein zu dürfen“, stellt er fest und erläutert mit Blick auf Gesellschaft und Politik: Die christliche Botschaft im Dialog mit der modernen Welt zu halten bedeute aber auch, manchmal eine Korrekturfunktion wahrzunehmen.