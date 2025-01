Katholische Kirche in Schwenningen: So wird Firmung zeitgemäß gemacht

Nachfrage bei der Bäder GmbH VS Was tut sich eigentlich in Sachen Zentralbad?

Vor mehr als einem halben Jahr hat die Bevölkerung von VS entschieden, dass ein neues gemeinsames Bad gebaut werden soll. Was ist seither unternommen worden, um das Vorhaben auf den Weg zu bringen? Was tut sich in Sachen Grundstück und wie liegt man im Zeitplan?