Katholische Kirche in Empfingen: So läuft die Wahl des Pfarreirates ab

Am Sonntag, 19. Oktober, sind in der Erzdiözese Freiburg Pfarreiratswahlen.
Die neue Kirchengemeinde Zollern besteht aus den bisherigen fünf Seelsorgeeinheiten Empfingen-Dießener Tal, Eyachtal Hechingen, Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen, Hechingen, Burladingen-Jungingen. Jede Seelsorgeeinheit bildet für die Wahl des Pfarreirates einen eigenen Stimmbezirk mit jeweils drei Sitzen. Es findet eine echte Teilortswahl statt, das heißt, man hat drei Stimmen und wählt nur die Vertretungen des eigenen Stimmbezirkes.