Katholische Kirche in Empfingen: So läuft die Wahl des Pfarreirates ab

Die neue Kirchengemeinde Zollern besteht aus den bisherigen fünf Seelsorgeeinheiten Empfingen-Dießener Tal, Eyachtal Hechingen, Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen, Hechingen, Burladingen-Jungingen. Jede Seelsorgeeinheit bildet für die Wahl des Pfarreirates einen eigenen Stimmbezirk mit jeweils drei Sitzen. Es findet eine echte Teilortswahl statt, das heißt, man hat drei Stimmen und wählt nur die Vertretungen des eigenen Stimmbezirkes.

Kandidierenden kann jeweils nur eine Stimme gegeben werden. Es gibt keine Möglichkeit der Stimmenhäufung. Ebenso gibt es nicht die Möglichkeit, dem Stimmzettel zusätzliche Namen hinzuzufügen, denn dadurch wird der Stimmzettel ungültig.

Da es für jeden Stimmbezirk nur ein gemeinsames Wählerverzeichnis gibt, ist es nicht möglich, mehrere Wahllokale gleichzeitig zu öffnen. Für den Stimmbezirk Empfingen-Dießener Tal werden vier Wahllokale mit folgenden Öffnungszeiten eingerichtet:

Die Wahllokale

Fischingen: Katholische Kirche, Samstag, 18. Oktober, 17.45 bis 18.30 Uhr und 19.30 bis 20.15 Uhr, Heilige Messe um 18.30 Uhr; Dießen: Rathaus, Hochbergstraße 5, Sonntag, 19. Oktober, 8.30 bis 10.30 Uhr, Heilige Messe um 9 Uhr; Empfingen: Kath. Gemeindehaus (Saal), Schanzgase 4, Sonntag, 10. Oktober, 11.15 bis 13.30 Uhr, Heilige Messe um 10.20 Uhr; Betra: Kath. Kindergarten, Kindergartenweg 12, Sonntag, 19. Oktober, 14.15 bis 16.15 Uhr.

Die Wahlberechtigten sind keinem bestimmen Wahllokal zugeordnet und können daher in jedem Wahllokal des Stimmbezirks Empfingen-Dießener Tal wählen.

Es gibt neben der Präsenzwahl noch weitere Möglichkeiten, das Wahlrecht auszuüben: Onlinewahl: Die Zugangsinformationen erhalten die Wahlberechtigten mit der Wahlbenachrichtigung. Für die Onlinewahl müssen auf der Wahlberechtigung Benutzername und Passwort freigelegt wer-den. Die Möglichkeit der Onlinewahl endet am Freitag, 17. Oktober, 18 Uhr.

Briefwahl: Der Antrag ist bis spätestens 12. Oktober, 18 Uhr bei der römisch-katholischen Kirchengemeinde Hechingen, St. Luzius, Kirchplatz 6, 72379 Hechingen einzureichen. Die Briefwahlunterlagen müssen spätestens bis zur Schließung der Wahllokale (19. Oktober, 18 Uhr) dort wieder eingegangen sind.

Die Kandidaten

Folgende Personen haben sich – Stand 18. August – bereiterklärt, für den Pfarreirat zu kandidieren: Rüdiger Albrecht, Dettingen, Martin Bondziony, Empfingen, Ingrid Präger, Empfingen.

Kandidaten stellen sich vor

Drei Kandidaten

Rüdiger Albrecht: Geboren 1952 in Berlin-Spandau. Ministrant in Köln und Berlin. Studium Ingenieur-Nachrichtentechnik und Diplom Wirtschaftsingenieur. Informationstechnik vom frühen Anfang mit mehr als drei Jahrzehnten bei einem internationalen IT Unternehmen. 2018 ausgeschieden als Beauftragter für IT-Sicherheit und Datenschutz. Verheiratet, fünf Kinder und sechs Enkelkinder. Er sagt: „Durch‘s Singen in Kirchen- und Gospelchor kam ich zum Vorsitz des Baufördervereins Dettingen und Mitarbeit in verschiedensten Gremien. Glaube und Kirche mit ihren Entwicklungen ist Teil meines Lebens.“