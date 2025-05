Katholische Kirche in Albstadt: Wird das Lautlinger Schwesternhaus verkauft?

1 Noch gehört das Lautlinger Schwesternhaus der katholischen Seelsorgeeinheit – aber dass das so bleiben wird, ist nicht gesagt. Foto: Dunja Kuster In Zeiten sinkender Mitgliederzahlen und Einkünfte ist auch die katholische Seelsorgeeinheit Ebingen-Lautlingen-Margrethausen gezwungen, ihren Immobilienbestand abzubauen. Unter anderem steht das Lautlinger Schwesternhaus zur Disposition.







Link kopiert



Offiziell ist noch nichts: Derzeit ist in der Seelsorgeeinheit ein „Zukunftsausschuss“, der noch vom alten Rottenburger Bischof Gebhard Fürst eingesetzt wurde, damit beschäftigt, grundsätzliche Fragen zu klären: Wie sieht in einer Zeit, in der die Zahl der Katholiken und ihr Anteil an der Bevölkerung sukzessive schrumpft, das Selbstverständnis der Seelsorgeeinheit aus? Was ist ihre Aufgabe, was ihre Bestimmung? Diese Fragen, so Pfarrer Uwe Stier, wollen diskutiert und zumindest partiell geklärt sein, um die wesentlich profanere beantworten zu können, welche Räume sie dafür braucht. Der Klärungsprozess befindet sich noch in den Anfängen; er sollte innerhalb der kommenden zwei Jahre abgeschlossen sein – so wünscht es die Diözese Rottenburg-Stuttgart.