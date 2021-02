Katholische Kirche in Albstadt Hilft St. Blasius auch gegen Corona?

Das Andreaskreuz vor dem Hals

"Schade", findet Fogl, dass es diesmal so steril zugehen muss, handelt es sich bei der Zeremonie, bei gedämpftem Licht in der sonst so hellen Bauhausstil-Kirche am Lammerberg, doch um einen sehr intimen Akt, der in seiner heutigen Form seit dem 16. Jahrhundert Tradition hat: Gewöhnlich kreuzt der Pfarrer die langen, dünnen Kerzen unter dem Kinn des Empfängers in Form des Andreaskreuzes. Dort sitzt der Hals, und für den ist Blasius zuständig.

Der Heilige war zu Beginn des vierten Jahrhunderts Bischof seiner Heimatstadt Sebaste in Armenien gewesen und soll um 316 als Märtyrer gestorben sein. Durch seinen Segen, so erzählt die Legende, habe Blasius einst einem Knaben das Leben gerettet, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte. So wird der Schutzpatron der Ärzte und Wetterheilige, der zu den 14 Nothelfern zählt, gerne bei Krankheiten und besonders bei Halskrankheiten angerufen.

Zu letzteren zählt Covid-19 zwar nicht, wird wegen einiger seiner Symptome – trockener Husten, Halsschmerzen und Geschmacksverlust zählen bei einem Großteil der Erkrankten dazu – aber von manchen als Atemwegserkrankung angesehen, obwohl die Wissenschaft die Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus längst als Systemerkrankung ausgemacht hat, die auch ganz andere als die Atemwegsorgane befällt.

Die Nachfrage ist hoch – auch nach Weihwasser

Fällt die Bitte um den Schutz vor Covid-19 also nun in die Zuständigkeit des Heiligen Blasius? Monika Spiegler, gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats von St. Maria in Onstmettingen, das wie St. Elisabeth zur Seelsorgeeinheit Talgang gehört, hat jedenfalls beobachtet, dass diesmal längst nicht nur Tailfinger im Gottesdienst waren, der mit dem Blasiussegen endete – auch Truchtelfinger, Onstmettinger und sogar Ebinger. "Es war voller als an manchen Sonntagen", stellt Fogl fest, der 2020 am Blasiustag noch an seinem früheren Einsatzort in Südostasien weilte und nur diesen Vergleich hat. "Die kleinen Weihwasserfläschchen, die wir eigentlich für Ostern besorgt hatten, sind weg gegangen wie warme Semmeln." Fogl hatte sie zuvor in der Sakristei gesegnet.

Glaubt der Geistliche selbst an die Wirkung des Blasiussegens? Da lächelt Fogl und sagt entschieden: "Segen hilft immer, weil er ein Zuspruch ist, der sagt: ›Gott ist bei Dir.‹ Er erinnert uns daran, dass wir Kinder Gottes sind."

Den Segensspruch "Gott schenke Dir Gesundheit an Leib und Seele" hat Hans-Joachim Fogl deshalb hinter der Glasscheibe und der FFP2-Maske den Gläubigen auch einzeln noch einmal mitgegeben. Wie schon 44 Mal zuvor in seinem Priesterleben. Nur diesmal eben unter außergewöhnlichen Umständen.