Katholische Kirche: Bätzing reagiert gelassen auf Papst-Äußerungen

1 Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sieht keinen Widerspruch zwischen dem Reformweg der deutschen Katholiken und jüngsten Äußerungen des Papstes (Archivbild). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Jüngste Äußerungen des neuen Papstes Leo XIV. klingen nicht danach, dass er in Kürze nennenswerte Reformen einleiten will. Steht dazu im Widerspruch, was die deutschen Katholiken anstreben?







Fulda - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sieht in Äußerungen des neuen Papstes Leo XIV. keinen Widerspruch zu den Reformbemühungen der katholischen Kirche in Deutschland. "Ich bin da sehr zufrieden mit", sagte Bätzing vor Beginn der diesjährigen Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda. Die Äußerungen des Papstes stünden nicht im Widerspruch zu dem, was die deutschen Katholiken im Rahmen ihres Reformprozesses Synodaler Weg anstrebten. "Es ist in keinster Weise ein Gegensatz", sagte Bätzing. "Der Papst hat eine Weltperspektive vor Augen."