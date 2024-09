Katholische Gemeinde in Nußbach: Pfarrfest lockt zahlreiche Besucher an

1 Die Trachtenkapelle Nußbach spielt vor zahlreichen Zuschauern, das kleine Pfarrfest freut sich über viele Besucher. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Die Gemeinde Sankt Sebastian feierte bei bestem Wetter auf dem Dorfplatz. Der Musikverein Nußbach unterhielt die Gäste unter Leitung von Gottfried Hummel. Besonders der bestens ausgestattete Büchermarkt war wieder umlagert.









Mal wieder gut meinte es Petrus in diesem Jahr mit dem Pfarrfest der Gemeinde Sankt Sebastian in Nußbach, Teil der katholischen Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne. Recht heiß war es, doch das hielt die Besucher nicht wirklich davon ab, sich nach dem Wortgottesdienst in der Kirche, der durch den Familienchor begleitet wurde, auf dem Dorfplatz einzufinden.