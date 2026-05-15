Katholikentag: Merz räumt Probleme bei Kommunikation ein

Die Zustimmungswerte für den Kanzler sind sehr niedrig. Merz will etwas an seiner Kommunikation verbessern.
Würzburg - Bundeskanzler Friedrich Merz hat Kommunikationsprobleme eingeräumt. Der CDU-Chef sagte auf dem Deutschen Katholikentag in Würzburg, er beschäftige sich mit immer größerer Intensität mit der Frage, woran es liege, dass es ihm offensichtlich nicht gelinge, die Menschen im Land hinreichend zu erreichen und zu überzeugen - darüber, dass der Weg, den er versuche, in der Regierung einzuschlagen, der richtige sei.