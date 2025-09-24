Katholiken zur Wahl aufgerufen: Das sind die Kandidaten für den Pfarreirat St. Jakobus Hechingen

Mit der neuen Superpfarrei St. Jakobus verschmelzen fünf Pfarrgemeinderäte zu einem Pfarreirat. Gewählt wird am 19. Oktober. Es kandidieren neun Männer und drei Frauen. Das sind sie.
Knapp einen Monat vor der Pfarreiratswahl für die künftige Superpfarrei St. Jakobus stehen die Kandidaten für die einzelnen Stimmbezirke fest. Weil die bisherigen fünf Kirchengemeinden Hechingen, Burladingen-Jungingen, Empfingen-Dießener Tal, Eyachtal-Haigerloch und Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen zum 1. Januar 2026 verschmelzen, gibt es künftig statt fünf Pfarrgemeinderäten nur noch einen Pfarreirat, wie Nina Leimgruber, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im katholischen Dekanat Zollern, erläutert.