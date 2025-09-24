Katholiken zur Wahl aufgerufen: Das sind die Kandidaten für den Pfarreirat St. Jakobus Hechingen

Mit der neuen Superpfarrei St. Jakobus verschmelzen fünf Pfarrgemeinderäte zu einem Pfarreirat. Gewählt wird am 19. Oktober. Es kandidieren neun Männer und drei Frauen. Das sind sie.

Knapp einen Monat vor der Pfarreiratswahl für die künftige Superpfarrei St. Jakobus stehen die Kandidaten für die einzelnen Stimmbezirke fest. Weil die bisherigen fünf Kirchengemeinden Hechingen, Burladingen-Jungingen, Empfingen-Dießener Tal, Eyachtal-Haigerloch und Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen zum 1. Januar 2026 verschmelzen, gibt es künftig statt fünf Pfarrgemeinderäten nur noch einen Pfarreirat, wie Nina Leimgruber, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im katholischen Dekanat Zollern, erläutert.

Damit jede der bisherigen Kirchengemeinden später im Pfarreirat vertreten ist, können je Stimmbezirk eine festgelegte Anzahl an Kandidaten gewählt werden. Nicht überall gibt es jedoch genügend Kandidaten für die vorgesehen Sitze, wie aus einer Pressemitteilung der Pfarrei hervorgeht. So bewerben sich im Stimmbezirk Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen lediglich zwei Kandidaten für drei Sitze, ebenso in Hechingen. In den weiteren Stimmbezirken gibt es genau so viele Kandidaten wie Sitze.

Keine eigene Kandidaten auf Wahlzettel schreiben

Wichtig für Wähler: In jenen Stimmbezirken, in denen es nur zwei Kandidaten für drei Sitze gibt, verfällt der dritte Platz. Fügen Wähler dennoch einen Namen beziehungsweise Vorschlag ihrerseits hinzu, wird der Stimmzettel ungültig.

Gewählt wird am Sonntag, 19. Oktober. 33 775 Katholikinnen und Katholiken sind im Dekanat Zollern aufgerufen, die Kandidaten in Präsenz, per Briefwahl oder online zu unterstützen. Die Online-Wahl ist zum zweiten Mal nach 2020 im Erzbistum Freiburg möglich.

Unsere Empfehlung für Sie Pfarrer Michael Knaus entpflichtet Der Abschied ist nicht das Ende Der Katholizismus ist noch lebendig in der Region, das war in der voll besetzten Bisinger Niklauskirche bei der Entpflichtung von Dekan Michael Knaus zu spüren.

Die Online-Wahl geht zwischen dem 5. und 17. Oktober über die Bühne. Die Wahlberechtigten erhalten ihre individuellen Zugangsdaten, melden sich damit an und sehen dann online den auszufüllenden Stimmzettel. Sobald der Stimmzettel geöffnet wurde, kann er keiner konkreten Person mehr zugeordnet werden. Auch die weiteren Schritte sind einfach: ankreuzen – absenden – fertig, heißt es in der Mitteilung weiter.

Pfarreirat gestaltet kirchliches Leben mit

Um welche Themen kümmert sich der Pfarreirat? Als zentrales Organ der Pfarrei trägt der Pfarreirat gemeinsam mit dem Pfarrer als Pastoralrat und als Organ der Vermögensverwaltung Verantwortung für den kirchlichen Auftrag. Dazu gehören beispielsweise die Festlegung der wichtigsten Ziele und Schwerpunkte in der Pfarrei, die Stärkung von Teams, Gruppen und Verbänden sowie deren Eigenständigkeit, aber auch die Vertretung der Kirche in Gesellschaft und Öffentlichkeit. Der Pfarreirat hilft dazu als Beratungshilfe bei Personalentscheidungen und übernimmt Engagement für Haushaltsplanung und Vermögensverwaltung.

Ob die Aufgabe ob der bevorstehenden Verschmelzung zur Superpfarrei sich zu den Vorjahren unterscheidet? „Nein. Die bisherige Arbeit der Pfarrgemeinderäte wird fortgeführt“, sagt Nina Leimgruber. Das Arbeiten als Pfarreirat biete weiter die Chance, für die Menschen vor Ort etwas zu bewegen und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Der Pfarreirat leiste einen wesentlichen Beitrag zum kirchlichen Leben und zur Gemeinschaft vor Ort.

Das sind die Kandidaten für den Pfarreirat der Pfarrei St. Jakobus Hechingen

Stimmbezirk Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen (drei Sitze):

Helmuth Alzenauer, Yvonne Stoll

Stimmbezirk Burladingen-Jungingen (drei Sitze):

Marc Brecht, Meinrad Hirrlinger, Jürgen Ulrich

Stimmbezirk Empfingen-Dießener Tal (drei Sitze):

Rüdiger Albrecht, Martin Bodziony, Ingrid Präger

Stimmbezirk Eyachtal-Haigerloch St. Anna (zwei Sitze):

Jens Schlehe, Ralf Schneider

Stimmbezirk Hechingen-St.-Luzius (drei Sitze):

Thomas Bartle, Christine Wolf

Weitere Infos:

Ausführliche Vorstellung der Kandidaten auf www.katholisch-zollern.de