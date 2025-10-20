Katholiken in Zollern: Wahlbeteiligung bei 7,7 Prozent – Ergebnis der Pfarreiratswahl steht fest

2111 von 27 275 Wahlberechtigten haben bei der Pfarreiratswahl in der katholischen Kirchengemeinde Zollern ihre Stimme abgegeben. Von 15 Sitzen sind aber drei vakant.
Zum ersten Mal wurde am vergangenen Sonntag ein Pfarreirat für die künftige katholische Kirchengemeinde Zollern gewählt. Mit der Verschmelzung der fünf eigenständigen Kirchengemeinden in Zollern im Zuge der Kirchenentwicklung 2030 zur Superpfarrei St. Jakobus, werden auch die Kräfte der bisher fünf Kirchengemeinderäte in einem Pfarreirat gebündelt.