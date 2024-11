Katholiken in Bräunlingen: Die Baar bekommt einen neuen Pfarrer

1 Pfarrer Norbert Nutsugan hält im Oktober den Festgottesdienst anlässlich des 1225-jährigen Bestehens der Remigiuskirche. Nächsten Sommer wird der Priester die Seelsorgeeinheit verlassen und eine Stelle in Markdorf antreten. Foto: Dagobert Maier

Norbert Nutsugan tritt bald seine Stelle in Markdorf an. Seit 2021 ist er für die Christen der Seelsorgeeinheit tätig. Für die Zukunft wünscht er sich mehr Gemeinsamkeit.









Link kopiert



Bis in den Sommer 2025 wird Pfarrer Norbert Nutsugan in der katholischen Seelsorgeeinheit Auf der Baar noch zur heiligen Messe einladen. Nach den Sommerferien wird er die Baar verlassen und als stellvertretender Pfarrer in die neue Pfarrei St. Nikolaus Markdorf im derzeitigen Dekanat Linzgau am Bodensee wechseln. Dort arbeitet er im vierköpfigen Leitungsteam mit.