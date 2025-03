Katerstimmung statt Jubiläumsparty: Das sagt Vincenzo Grifo nach seinem 300. Spiel für den SC Freiburg

Die Party machten nur die Gäste. Während am frühen Sonntagabend aus der Kabine von Union Berlin die Musik bis in die Mixed Zone dröhnte, räumten die Spieler des SC Freiburg mit hängenden Köpfen das Feld. Nach Feiern war niemandem zumute.

Nur drei Spieler liefen häufiger für den SC Freiburg auf

Dabei hätte es dafür zumindest einen Grund gegeben: Die Partie gegen Union Berlin, die die Gäste mit 2:1 gewannen, war der 300. Auftritt von Vincenzo Grifo im Dress der Freiburger. Nur drei SC-Akteure – darunter Grifos Teamkollegen Christian Günter und Nicolas Höfler – haben mehr.

Die Mannschaft steht im Mittelpunkt

So richtig darüber freuen konnte sich Grifo wenige Minuten nach der Partie nicht. „300 Spiele ist natürlich unglaublich schön. Es geht aber nicht um mich, sondern um die Mannschaft“, sagte der Italiener, der in wenigen Tagen 32 Jahre alt wird, nach dem Spiel.

Bereits acht Vorlagen für Vincenzo Grifo

Dieses begann für ihn persönlich und sein Team gut. Mit einem schön getretenen Freistoß zwang er Frederik Rönnow im Tor der Berliner zu einer Glanzparade, wenige Minuten später verbuchte er in seinem Jubiläumsspiel einen Assist, als er Lucas Höler bediente. Es war bereits seine achte Vorlage in dieser Saison – genauso oft traf er in dieser Saison schon selbst.

Viel hätte nicht gefehlt und es wäre ein neuntes Tor dazugekommen. Doch in der 60 Minute fand Grifo erneut seinen Meister in Rönnow. Sehr zum Bedauern von SC-Trainer Julian Schuster. „Ich hätte gerne das 2:2 gesehen von Vince, wo er vielleicht auch Eren den Ball lassen kann.“

Hätte Dinkci den Ball ins Tor bugsiert?

Denn der kurz zuvor eingewechselte Dinkci kam eigentlich aus vollem Lauf und war gut positioniert. Die Frage, ob er den 2:2-Ausgleich besorgt hätte, wird jedoch unbeantwortet bleiben.

Seit vier Spielen ohne Sieg

Grifo schoss, Rönnow hielt – und der SC Freiburg verlor nach zuvor sieben Spielen ohne Niederlage wieder ein Spiel in der Fußball-Bundesliga. Gleichzeitig warten die Breisgauer nun seit mittlerweile vier Partien auf einen Sieg. „Man kann beide Perspektiven einnehmen“, sagte Schuster und hofft auf eine Reaktion seiner Elf gegen Dortmund.

Gegen Dortmund geht’s ums europäische Geschäft

„Einfach wird’s nicht gegen Borussia Dortmund“, blickte Grifo nach dem Spiel schon auf den kommenden Samstag voraus. Das zweite Heimspiel binnen einer Woche dürfte die Richtung für den Saisonendspurt vorgeben. Eine Niederlage würde den Hoffnungen auf den Europapokal einen weiteren Dämpfer verpassen – auf der anderen Seite kann der Sport-Club die Borussia aber auch auf Distanz halten.

„Sie werden uns nichts schenken“

Ein spannendes Duell also, auf das sich die Freiburger in einer kurzen Trainingswoche vorbereiten müssen. „Sie werden uns nichts schenken, auch wenn wir einen Traum haben“, sagte Grifo und verwand in den Katakomben. Die Party fand nur in der Gäste-Kabine statt.