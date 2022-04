10 Maria Woronzowa ist Wladimir Putins ältere Tochter – hier 2021 beim „Russia Eurasian Women’s Forum“ in St. Petersburg. Foto: imago images/SNA/Ekaterina Chesnokova

Wenig ist über sie bekannt, Gerüchte gibt es viele – jetzt stehen Katerina Tichonowa und Maria Woronzowa, die Töchter von Russlands Präsident Wladimir Putin, auf der Sanktionsliste der US-Regierung. Die EU will folgen.















Link kopiert

Katerina Wladimirowna Tichonowa und Maria Wladimirowna Woronzowa. Es gibt nur wenige Fotos von ihnen und kaum Informationen. Dafür umso mehr Gerüchte. Russlands Präsident Wladimir Putin offenbart so gut wie nichts über sein Privatleben und seine Familie.

Jetzt setzten die Vereinigten Staaten die Töchter des russischen Präsidenten auf die Sanktionsliste – eine Verschärfung als Reaktion auf die mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der kleinen ukrainischen Stadt Butscha. Die Europäische Union wird folgen, wie Diplomaten am Mittwoch in Brüssel bestätigten.

Unterstützung des Regimes

Was man im Westen, aber auch in Russland selbst über Putins Töchter weiß, ist spärlich. Die USA begründet die Aufnahme auf die Sanktionsliste auch damit, dass beide Frauen in zentralen Positionen das russische Regime unterstützten.

Maria Wladimirowna Woronzowa (geboren 1985) ist russischen Medien zufolge studierte Ärztin, hat sich auf Endokrinologie spezialisiert und ist Miteigentümerin einer medizinischen Forschungsgesellschaft. Putins ältere Tochter leitet laut US-Angaben staatlich finanzierte Programme, die vom Kreml mit Milliardensummen für die Genforschung gefördert und von Putin persönlich überwacht würden.

Katerina Wladimirowna Tichonowa (geboren 1986) leitet laut russischen Medienberichten ein Institut für Künstliche Intelligenz an der staatlichen Moskauer Universität. Sie unterstütze mit ihrer Arbeit die russische Regierung und die Verteidigungsindustrie, erklärten die USA. Tichonowa kam offenbar in Dresden zur Welt, wo ihr Vater Mitte der 1980er Jahre als KGB-Offizier stationiert war.

Marias und Katerinas Mutter ist Ljudmila Putina. Sie war von 1983 bis 2014 mit Putin verheiratet. 2013 gab das Paar im Staatsfernsehen seine Trennung bekannt – kurz vor dem 30. Hochzeitstag. Damals sagte Putin, seine Frau möge die Öffentlichkeit nicht.

Wer noch auf der Sanktionsliste steht

Mit den jetzigen Sanktionen werden Putins Töchter vom US-Finanzsystem abgeschnitten und ihre Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten eingefroren. Putins Töchter sind nicht die einzigen prominenten Russinnen und Russen, die von nun an auf der Sanktionsliste stehen: Außenminister Sergei Lawrows Ehefrau Maria und Tochter Jekaterina sind ebenso dabei wie der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew.