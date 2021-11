1 Der Kater Miau aus Villingen und der Schömberger Fransennarr zieren bald die Bieretiketten der Fürstenberg-Brauerei. Foto: Zimmermann

Der Kater Miau aus Villingen und der Schömberger Fransennarr zieren bald die Bieretiketten der Fürstenberg Brauerei. Das Donaueschinger Unternehmen setzt die liebgewonnene Tradition fort, Figuren zweier ausgewählter Narrenzünfte auf den Flaschen zu präsentieren.















Link kopiert

Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür und erneut stehen die Narrenzünfte landauf landab coronabedingt vor großen Herausforderungen und Unsicherheiten. Gerade auch deshalb wolle die Brauerei als treuer Unterstützer der Fasnet an der Aktion festhalten, dass Narrenzünfte mit ihren Konterfeis auf den Fürstenberg-Bieren abgebildet sind, heißt es in einer Mitteilung.

Zahlreiche Aktionen geplant

Dieses Mal hat es die Narrenzunft Schömberg, die auf 100 Jahre zurückblicken kann, mit einer ihrer Hauptfiguren, dem Fransennarr, auf die Rückenetiketten von Premium Pilsener und Natur Radler geschafft. Auch der 150 Jahre alte Katzenmusik Verein Miau Villingen freut sich darüber, dass der Kater Miau die Fürstenberg-Fans auf etwa 3,75 Millionen Bieretiketten entzücken wird.

Zudem hat die Fürstenberg-Brauerei während der Fasnet zahlreiche Aktionen geplant, sowohl online als auch im Handel. Dort lockt als Kastenzugabe ein hochwertiges Set bestehend aus Fasnet-Tuch und Pin. Unterhaltsames und Wissenswertes rund um die fünfte Jahreszeit findet sich auf allen Social Media-Kanälen der Brauerei, teilt das Unternehmen mit.

Großes Festwochenende mit Narrendorf im Januar

Mit einem umfangreichen Programm startet auch die Villinger Katzenmusik ins Jubiläumsjahr, feiert der Verein doch 2022 das 150-jährige Bestehen. So hoffen alle trotz Corona auf närrische Festtage mit vielen Gästen. Die bisher vorgesehen Höhepunkte sind das Festwochenende am Samstag, 22. Januar, und Sonntag, 23. Januar, im Narrendorf im historischen Riet mit Eröffnungsshow am Riettor und dem Umzug durch die Innenstadt am Sonntag.

Die heute 2300 Mitglieder zählende Katzenmusik hatten heimkehrende Soldaten 1872 ins Leben gerufen. Zunächst als eine lose Schar von Musikanten, Spöttern und Humoristen gegründet, die auch Fasnet feiern wollten, aber das notwendige Hiddelisgeld nicht zur Hand hatten, gewann diese bunte Gruppe immer mehr Zulauf. Seit damals sind es kommunale und persönliche, satirisch und humoristisch dargestellte Begebenheiten, die in einer eigenen Zeitung erzählt werden. Mit den Fasnetbällen und den Umzügen mit selbstgebauten Motiv-Wagen lockt die Katzenmusik viele Gäste nicht nur aus Villingen an.

Auch Schömberger Narrenzunft feiert Jubiläum

Auch die Schömberger Narrenzunft ist mit farbenfrohen Fransennarren und Fuchswadel sowie der Polonaise ("dr Bolanes") überregional bekannt. Schriftliche Aufzeichnungen gibt es über die Fasnet seit 1796, das älteste noch existierende Häs des "Alten Harzers" stammt aus dem Jahr 1812. Die Narrenzunft gehört seit 1929 zur Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Die 1500 Mitglieder freuen sich besonders auf ihr Jubiläumsjahr, in dem das 100-jährige Bestehen gebührend gefeiert wird. Die Narrenzunft hat einige Höhepunkte vorbereitet: Am 28. Januar gibt es einen Brauchtumsabend mit Nachbarzünften, ein Tag später folgt ein bunter Abend mit Zünften aus der Landschaft Neckar-Alb der VSAN.