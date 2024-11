Kategorie Comedy: Bambi geht an „Teddy“ Teclebrhan aus Mössingen

1 Tedros „Teddy“ Teclebrhan ist mit einem Bambi ausgezeichnet worden. Foto: dpa/Felix Hörhager

Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan aus Mössingen in unmittelbarer Nachbarschaft des Zollernalbkreises, ist mit dem Bambi in der Kategorie „Comedy“ geehrt worden. „Teddy“ ist unter anderem bekannt aus der ProSieben-Show „Wer stiehlt mir die Show?“.









Comedian Tedros „Teddy“ Teclebrhan ist bei der Verleihung am Donnerstagabend mit einem Bambi in der Kategorie „Comedy“ ausgezeichnet worden. Der aus Mössingen (Kreis Tübingen) stammende „Teddy“ hat den renommierten Medienpreis aus dem Verleger-Hause Hubert Burda in den Bavaria Filmstudios in München entgegengenommen.