Kate und Lila Moss auf der „Vogue“: Schau mal, Heidi, so geht’s auch

1 Kate (rechts) und Lila Grace Moss bei der Met Gala in New York. Foto: IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Guerin Charles/ABACA

Woran man merkt, dass es Weihnachten wird? Heidi und Leni Klum werden wieder in zarter Spitze gesichtet. Dabei geht das auch geschmackvoller.









Da sind sie wieder: Wie Dickens’ Geist der vergangenen Weihnacht Ebenezer Scrooge heimsucht, überfallen uns diese Adventszeit wieder Heidi und Leni Klum. In roten Dessous trällern sie „Oh Tannenbaum“ und stapeln mit aufreizend guter Laune Geschenke aufeinander. Und wir fragen uns: Muss das jetzt so? Gehört dieses Mutter-Tochter-Gespann in zarter Spitze jetzt zu einer deutschen Weihnacht wie lauwarmer Glühwein, Schneeregen und „Last Christmas“ in Dauerschleife im Radio?