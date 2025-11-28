Katastrophenschutz in Schömberg: Das kann das neue Fahrzeug der Feuerwehr

Die Feuerwehr gehört zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Wichtig ist ein moderner Fuhrpark. Die Feuerwehr Schömberg bekam nun ein neues Fahrzeug. Was kann es?
Große Freude bei der Gesamtfeuerwehr in Schömberg: Sie bekam im Magazin in Schömberg ein neues Fahrzeug überreicht. Es ist ein „Lastesel“, so Marcus Frank, Zugführer bei der Abteilung Schömberg der Feuerwehr im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Gesamtwehr besteht aus den Abteilungen Schömberg, Langenbrand, Oberlengenhardt, Bieselsberg und Schwarzenberg.