Katastrophenschutz in Schömberg: Das kann das neue Fahrzeug der Feuerwehr

Die Feuerwehr gehört zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Wichtig ist ein moderner Fuhrpark. Die Feuerwehr Schömberg bekam nun ein neues Fahrzeug. Was kann es?

Große Freude bei der Gesamtfeuerwehr in Schömberg: Sie bekam im Magazin in Schömberg ein neues Fahrzeug überreicht. Es ist ein „Lastesel“, so Marcus Frank, Zugführer bei der Abteilung Schömberg der Feuerwehr im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Gesamtwehr besteht aus den Abteilungen Schömberg, Langenbrand, Oberlengenhardt, Bieselsberg und Schwarzenberg.

Die Feuerwehr kann mit dem Fahrzeug Werkzeuge, Maschinen und Geräte für den Atemschutz sicher transportieren. Der Transportbereich ist abgetrennt von den im Fahrzeug sitzenden Feuerwehrleuten, um sie nicht etwa durch kontaminierte Gegenstände zu gefährden.

Das Fahrzeug ist mit einem Rollwagen ausgestattet. An ihm können die Feuerwehrleute zum Beispiel einen Schraubstock montieren, erläutert Frank.

Es hat zudem einen Multifunktionsträger auf dem Dach, der heruntergeklappt werden kann. Damit sind die Feuerwehrleute in der Lage Geräte zu transportieren, die wegen ihrer Länge nicht in den Innenraum passen würden, so Frank.

Marcus Frank, Zugführer bei der Abteilung Schömberg der Feuerwehr, inspizierte bei der Übergabe das neue Fahrzeug. Er kümmerte sich um die Ausschreibung. Foto: Wolfgang Krokauer

Eine abnehmbare Anhängerkupplung macht es möglich, ein Notstromaggregat zu transportieren, erläuterte Rainer Zillinger, Kommandant der Gesamtfeuerwehr Schömberg, bei der Übergabe des Fahrzeugs. Die Ladebordwand ist klappbar zum Be- und Entladen. Der Funkverkehr ist digital. Mit dem Fünftonner ist eine Zuladung von rund 1500 Kilogramm möglich, so Zillinger.

Zillinger räumte ein, dass der Weg zur Anschaffung des Fahrzeugs etwas holprig verlief. Umso wichtiger war die Arbeit von einigen Akteuren. Dabei nannte er das Engagement des Beschaffungsausschusses der Feuerwehr. Zillinger dankte Marcus Frank dafür, dass dieser sich um die öffentliche Ausschreibung des Fahrzeugs kümmerte.

„Den Hals gerettet“

Ein Dankeschön richtete Zillinger auch an Andreas Rentschler, Gruppenführer und Maschinist bei der Abteilung Schömberg. Bei technischen Fragen sei Rentschler immer zur Stelle gewesen. Er habe „uns den Hals gerettet“, so Zillinger.

Holger Rössler, stellvertretender Kommandant der Abteilung Schömberg, hat das neue Feuerwehrauto schon getestet: „Es fährt sich sehr gut.“ Das sagte auch Andre Landgraf, Gruppenführer und Maschinist bei der Abteilung Schömberg: „Es ist schön zum Fahren.“

Rössler und Landgraf übernahmen die Ausbildung am Fahrzeug, berichtete Zillinger. Sie würden Sondertermine anbieten. „Firlefanz“ habe es nicht, sagte der Kommandant der Gesamtwehr. Mit dem 170 PS starken Fünftonner ist eine Zuladung von rund 1500 Kilogramm möglich, war von Zillinger zu erfahren. Bei einer Geschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde wird das Fahrzeug abgeriegelt.

Holger Rössler, stellvertretender Kommandant der Abteilung Schömberg, bietet Schulungen am neuen Fahrzeug an. Foto: Wolfgang Krokauer

Kosten gespart

Zillinger dankte der Verwaltung und dem Gemeinderat für ihr Engagement. Bürgermeister Matthias Leyn lobte die Feuerwehr dafür, dass bei dem Prozess für das Beschaffen des Fahrzeugs vieles habe vorab geregelt werden können. Dadurch seien Planungskosten gespart worden. Nach den Worten des Bürgermeisters kostete das Fahrzeug rund 110 000 Euro. Die Gemeinde bekam einen Zuschuss in Höhe von rund 25 500 Euro.