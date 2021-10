1 Für die Alarmierung aber auch für Informationen und Durchsagen können die neuen elektronischen Sirenen genutzt werden. Foto: © Roman – stock.adobe.com

Rottweil - Niemand wollte ein Szenario wie im Juli im nördlichen Rheinland-Pfalz beschwören, doch auch in der Region ließen jüngst mehrere Ereignisse innehalten – und sich an den Warntag 2020 erinnern, der gründlich aufzeigte, was alles schief gehen kann. Förderprogramme des Landes und des Bundes im Rücken war Stadtbrandmeister Frank Müller am Mittwochabend in der Stadthalle, um den Rottweiler Stadträten Vorschläge zum Bevölkerungsschutz zu unterbreiten.

Grünes Licht

Der Stadtbrandmeister bekam von den Gremiumsmitgliedern grünes Licht. In einem ersten, schnellen Schritt plant Müller, drei mobile Sirenen anzuschaffen, die – montiert etwa auf einen Mannschaftswagen – zum Einsatz kommen können. Mit 5000 Euro pro Stück sind sie deutlich günstiger als stationäre, elektronische Sirenen. Trotzdem stellen sie laut Stadtbrandmeister Müller keine Alternative dar, da die mobilen Sirenen nur direkt von der Feuerwehr einsetzbar sind, während die stationären Anlagen auch direkt von der Leitstelle aus oder zur bundesweiten Alarmierung genutzt werden können.

Mobile und stationäre Sirenen

In einem zweiten Schritt will die Stadtverwaltung deshalb stationäre Anlagen auf neun Standorte in den Stadtteilen und fünf in Rottweil verteilen. Bei geschätzten Kosten von 295 000 Euro für die 17 Sirenen könnten knapp 152 000 Euro aus einem Fördertopf gedeckt sein.

Standortfrage noch offen

Was die genauen Standorte für die Sirenen betrifft, wozu es Nachfragen von Stadträten gab, soll ein Ingenieurbüro hinzugezogen werden, um sicherzustellen, dass das Stadtgebiet auch wirklich abgedeckt ist. Zudem sollen acht Notstromaggregate – übrigens kleine Geräte in Koffergröße – angeschafft werden für die Feuerwehrhäuser, ein leistungsfähigeres für das Neue Rathaus. Bislang ist lediglich die neue Feuerwache in Rottweil ausgestattet, der Neubau in Feckenhausen ist baulich vorbereitet. Bei Kosten von insgesamt etwa 116 000 Euro bliebe es allerdings bei 12 000 Euro vom Land, denn weder die baulichen Maßnahmen an den Feuerwehrhäusern noch das Aggregat fürs Neue Rathaus und die Umbauten werden bezuschusst.

Notstrom aus dem Koffer

Viertel Million Euro an Kosten für die Stadt

Vor allem, dass rund 247 000 Euro an Kosten an der Stadt hängen bleiben, sorgte in der Sitzung des Gemeinderats für Diskussionen. Daniel Karrais (FDP) schlug deshalb vor, den Beschluss entsprechend anzupassen. Angesichts einer Vielzahl von Kommunen, die sich die Fördermittel nicht entgehen lassen wollen, ist derzeit noch fraglich, ob und in welcher Höhe Rottweil Zuschüsse bekommen wird. Gleichwohl war es noch nicht einmal möglich, die Entscheidung in die Haushaltsberatungen zu vertagen, denn schon am 12. November läuft die Antragsfrist für das Förderprogramm aus, das erst am 12. Oktober aufgelegt worden ist.