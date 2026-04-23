Katastrophenschutz in Haiterbach: Was Burgschüler über das Verhalten im Ernstfall lernen

Mit ihrem Katastrophenschutztag feierte die Burgschule Haiterbach jetzt Premiere. Die Schüler erfuhren, was bei Katastrophen zu beachten ist, durften aber auch selbst aktiv werden.

Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz dominieren das Erscheinungsbild des Schulhofes der Burgschule Haiterbach an diesem Vormittag. Beim DRK und dem THW werden die Ausrüstungen vorgestellt, bei der Haiterbacher Feuerwehr kann an einer Übungsstation ein Brand mit den mit Wasser gefüllten Feuerlöschern gelöscht werden.

Das ist aber nur der nach außen sichtbare und teilweise spaßige Teil der Veranstaltung. Die Theorie findet davor im Klassenzimmer statt.

Es gehe nicht um Notsituationen, die direkt die Schule betreffen, wie etwa ein Feuer, erklärt Schulsozialarbeiter Nils Dickmann, sondern um die allgemeinen Katastrophen wie etwa Erdbeben, Waldbrände, Hochwasser oder sonstige Extremwettereignisse.

Dabei gibt es einige Fragen zu klären. Was sind die jeweiligen Risiken? Wo findet sich ein sicherer Ort? Wer kommt im jeweiligen Fall zur Hilfe?

Schulen zu Schutztag verpflichtet

Das Kultusministerium Baden-Württemberg gibt den Schulen mittlerweile vor, einen solchen Tag verpflichtend zu veranstalten.

Dabei gehe es darum, die Schüler der Klassen 5 bis 9 mit möglichen Katastrophen und deren Folgen vertraut zu machen, aber auch die Hilfsorganisationen kennenzulernen und etwaige Hemmungen der Schüler abzubauen, sagt Dickmann.

Aus Sicht des Schulsozialarbeiters bietet der Tag aber auch die Gelegenheit, die Organisationen kennenzulernen und dabei die Schüler für ein Ehrenamt, beispielsweise bei der Feuerwehr, zu interessieren.

Eine Vorgabe, wie genau der Tag zu gestalten ist, gebe es seitens des Kultusministeriums nicht. Insofern war es der Burgschule wichtig, dies besonders lebendig und anschaulich zu gestalten und die vor Ort beziehungsweise im Landkreis aktiven Hilfsorganisationen einzubeziehen.

Nach der Theorie folgt die Praxis

Nachdem es zwei Stunden Wissensvermittlung durch die Lehrer in den einzelnen Klassen gegeben hatte, ging es jeweils klassenweise auf den Schulhof. Das DRK hatte einen Stand aufgebaut, an dem die Ausrüstung erklärt wurde, die man in einem Erste-Hilfe-Set findet.

Das THW war mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort und erklärte dessen technische Ausstattung und den Einsatz einzelner Geräte in verschiedenen Situationen.

Am aktivsten konnten die Schüler und auch Lehrer bei der Feuerwehr Haiterbach werden. Dort wurde unter anderem eine Zielübung mit Schlauch und Spritze aufgebaut. Viel mehr von Interesse war aber die Brandwanne, die es ermöglichte, realitätsnah mit dem Feuerlöscher ein echtes Feuer zu bekämpfen.

Kommandant: Eine tolle Idee

Die Feuerwehr war mit fünf Mann vor Ort. Die Mitglieder hätten sich schnell für diesen Einsatz an der Schule gemeldet, erklärt Abteilungskommandant David Brezing. „Ich finde das eine tolle Idee“, sagt Brezing. So würden die Schüler nicht nur etwas über Gefahren lernen. Es sei auch schön, dass sie so in Kontakt mit der Feuerwehr kommen würden.

Als gelungen bezeichnet auch der kommissarische Schulleiter Thomas Christ den Katastrophenschutztag. Er dankte allen Beteiligten, insbesondere auch der Präventionsbeauftragten der Schule, Karen Rinninsland.