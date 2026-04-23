Katastrophenschutz in Haiterbach: Was Burgschüler über das Verhalten im Ernstfall lernen

Mit ihrem Katastrophenschutztag feierte die Burgschule Haiterbach jetzt Premiere. Die Schüler erfuhren, was bei Katastrophen zu beachten ist, durften aber auch selbst aktiv werden.
Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz dominieren das Erscheinungsbild des Schulhofes der Burgschule Haiterbach an diesem Vormittag. Beim DRK und dem THW werden die Ausrüstungen vorgestellt, bei der Haiterbacher Feuerwehr kann an einer Übungsstation ein Brand mit den mit Wasser gefüllten Feuerlöschern gelöscht werden.