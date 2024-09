In Dunningen schlagen die Sirenen Alarm

1 Bundesweit ertönen in vielen Gemeinden Sirenen (Symbolfoto). Foto: Mosbatho

In Dunningen wurde ein neues Sirenennetz aufgebaut. Am Warntag kommt es zum Einsatz. Hier alle Infos.









Link kopiert



Der bundesweite Warntag findet am Donnerstag, 12. September, statt. Auch die Gemeinde Dunningen beteiligt sich an dieser Aktion, um das Bewusstsein für den Zivil- und Katastrophenschutz in der Bevölkerung zu stärken und die Bürgerinnen und Bürger mit den vorhandenen Warnmitteln vertraut zu machen, wie die Gemeinde mitteilt.