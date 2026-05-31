Katastrophenmedizin in Afrika: Uniklinik Tübingen hilft im Kampf gegen Ebola

Mediziner an der Uniklinik Tübingen haben eine mobile Intensivstation mitentwickelt. Sie soll im Kongo und in Uganda bei der Behandlung von Ebola-Patienten helfen.

Hilfe für Ebola-Patienten in der Demokratischen Republik Kongo und im Nachbarland Uganda soll unter anderem aus Tübingen kommen. An der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin leitet Oberarzt Robert Wunderlich gemeinsam mit seinem Chef, dem ärztlichen Direktor Peter Rosenberger, ein sogenanntes „WHO Collaboration Center“. Als Projektpartner der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützen die Mediziner im Rahmen des „Initiate²“ genannten Projekts die Entwicklung und Erprobung eines „Infectious Disease Treatment Module“, kurz IDTM – eine mobile Isolier- und Intensivstation.

Wunderlich sagt: „Wir haben uns hier in den letzten fünf Jahren mit dem Initiate²-Projekt beschäftigt und waren Teil des Konsortiums mit mehr als 40 Organisationen, das das sogenannte IDTM Infectious Disease Treatment Center entwickelt hat, das jetzt auch im Kongo und Uganda in den Einsatz gehen wird.“

Eine mobile Isolierstation

Wie man sich das mobile Center vorstellen kann, beschreibt Wunderlich so: „Das IDTM ist eine mobile Isolierstation, die für bis zu vier Patienten bis zum höchsten intensivmedizinischen Standard genutzt werden kann. Die Patienten sind durch eine transparente Plastikwand von den Mitarbeitenden getrennt, jedoch jederzeit sichtbar. Dies ist entscheidend, um bei Notfällen jederzeit reagieren zu können. Sollte ein solcher entstehen, ist kurzfristig Hilfe durch in die Wand integrierte Handschuhe möglich. Dies dient zur Überbrückung der Zeit, bis das Notfallmedizin-Team die schwere Schutzausrüstung angelegt hat und bei den Patienten in der Roten Zone ist.“

Da sich das Behandlungszentrum bisher im Pilotstadium befunden habe, seien aktuell zehn Einheiten in Produktion und sollen Stand heute, bis auf eines für Uganda, alle im Kongo eingesetzt werden.

In einem Infectious Disease Treatment Center können Patienten auf höchstem intensivmedizinischem Standard versorgt werden. Foto: Matthias Boos

Variable Behandlungszentren

Bei Bedarf kann die mobile Isolierstation erweitert werden. Wunderlich erklärt: „Die IDTM können durch einfachere Zelte für Normalstationspatienten, den sogenannten „HEF Health Emergency Facility“ ergänzt werden. Hier können jeweils zwei Patienten versorgt werden und hiervon wurden 50 Stück bestellt. In Kombination können also sehr variable Behandlungszentren, die schnell transportiert werden können, entstehen.“

Das Team der Tübinger Uniklinik hat sein intensivmedizinisches Fachwissen in die Entwicklung der Isolierstation eingebracht. Da Ebola eine schwerwiegende Erkrankung sei, bei der es im Verlauf zu Organversagen (Lunge, Nieren, Kreislauf, etc.) komme, sei es wichtig, intensivmedizinische Verfahren wie Beatmungs- Sedierungs- und Nierenersatzverfahren einzusetzen, beschreibt Wunderlich. Dies unterscheide einen Ebola-Patienten nicht von einem anderen Intensivpatienten.

Diese Verfahren jedoch sicher für die „Health-Care-Worker“ (das Pflegepersonal, Anm. d. Red.) einzusetzen, sei die große Herausforderung. „Hier haben wir im Konsortium mit zahlreichen anderen Organisationen unsere Erfahrung und Expertise aus Tübingen mit einbringen können“, sagt der Oberarzt.

Medizinische Ausbildung

Über die Entwicklung der Isolierstation hinaus hatten die Tübinger Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Simulationstechniker noch eine weitere Aufgabe. Wunderlich berichtet: „Wir sind für die medizinische Ausbildung rund um das IDTM mitverantwortlich. So haben wir im Rahmen von großen, mehrtägigen Simulationstrainings in Brindisi (Italien), Accra (Ghana), Entebbe, Jinja (beide Uganda) und Dakar (Senegal) regionale, nationale und globale Trainings im Notfallmanagement im IDTM mit durchgeführt, um die Nutzer auf den Einsatz unter realen Bedingungen vorzubereiten.“

Welche Gefahr geht von Ebola aus?

Warum breitet sich Ebola in Teilen Afrikas so schnell aus?

Oberarzt Robert Wunderlich sagt dazu: „Das Problem ist nicht unbedingt die besonders hohe Ansteckungsgefahr wie bei Covid oder anderen durch Aerosole übertragbare Erkrankungen, sondern eher die hohe Mobilität, größere Familien, zum Teil schwächere Gesundheitssysteme und Früherkennung, sowie traditionelle Bestattungsrituale mit intensivem Körperkontakt mit den hochinfektiösen Verstorbenen in einigen afrikanischen Ländern. Weiterhin ist die Testung gerade dieses Bundibugyo-Stamms, der weniger häufig vorkommt als der geläufigere Zaire-Stamm schwieriger, da die Labore vor allem auf den gängigeren Stamm getestet haben.“

Geht von Ebola eine Gefahr für Reisende aus und wie gelingt ein effektiver Schutz?

Wunderlich sagt: Auch diese Bundibugyo-Variante wird über Körperflüssigkeiten Erkrankter oder Verstorbener übertragen. Sprich, selbst bei importierten Einzelfällen ist eine unbemerkte Ausbreitung im Flughafenumfeld sehr unwahrscheinlich, weil dafür ein ungeschützter Kontakt nötig wäre.“ Das Infektionsrisiko im Alltag in Deutschland sei praktisch vernachlässigbar und in Ausbruchsregionen müsse eine konsequente Vermeidung von Kontakt zu Körperflüssigkeiten erfolgen. Einen Hinweis hat Wunderlich auch für Afrika-Urlauber: „Für Reisende in afrikanische Länder und Regionen, die nicht unmittelbar vom Ausbruch betroffen sind, ist das Ebola-Risiko so niedrig wie in Europa, Amerika oder Asien. Hier empfiehlt es sich, sich an allgemeine Hygiene-Regeln zu halten und vor Reiseantritt die Reise- und Sicherheitsempfehlungen des Auswärtigen Amts zu prüfen.“