Katastrophenmedizin in Afrika: Uniklinik Tübingen hilft im Kampf gegen Ebola

Mediziner an der Uniklinik Tübingen haben eine mobile Intensivstation mitentwickelt. Sie soll im Kongo und in Uganda bei der Behandlung von Ebola-Patienten helfen.
Hilfe für Ebola-Patienten in der Demokratischen Republik Kongo und im Nachbarland Uganda soll unter anderem aus Tübingen kommen. An der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin leitet Oberarzt Robert Wunderlich gemeinsam mit seinem Chef, dem ärztlichen Direktor Peter Rosenberger, ein sogenanntes „WHO Collaboration Center“. Als Projektpartner der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützen die Mediziner im Rahmen des „Initiate²“ genannten Projekts die Entwicklung und Erprobung eines „Infectious Disease Treatment Module“, kurz IDTM – eine mobile Isolier- und Intensivstation.