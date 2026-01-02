Katastrophe bei Silvesterparty: Viele Fragen offen nach Brandtragödie in Crans-Montana

Warum wird eine Schweizer Bar zur Todesfalle für rund 40 Menschen? Die Ermittlungen laufen, Polizei und Staatsanwaltschaft sagen wenig.
Crans-Montana - Nach der Brandtragödie in der Silvesternacht mit rund 40 Toten in einer Bar im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sind viele Fragen offen. Politiker, Staatsanwältin und Polizei brachten ihre Erschütterung zum Ausdruck - viele Ermittlungsergebnisse präsentierten sie in den ersten 24 Stunden nach dem Unglück nicht. Die meisten der rund 115 Verletzten erlitten schwere Brandwunden, einige schwebten in der Nacht noch in Lebensgefahr.