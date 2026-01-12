„Katastrophe für den Verein“: Vandalen zerstören den Sportplatz des SV Grafenhausen

Das Gelände des SV Grafenhausen wurde von Vandalen als Rennstrecke missbraucht. Noch ist unklar, wie die Schäden behoben werden sollen – im Verein herrscht Frust.

„Unfassbar und einfach nur traurig.“ Mit diesen Worten teilte der SV Grafenhausen am Sonntagabend mehrere Bilder ihres Sportplatzes im Internet. Darauf zu sehen: tiefe, kreisförmige Reifenspuren, die sich über große Teile des Rasens ziehen. Teilweise ist die Grünfläche bis auf das Erdreich aufgerissen. „Leider wurde unser Sportplatz erneut von Hirnlosen als Schneepiste missbraucht – nicht mit Skiern, sondern mit dem Auto. Für unseren Verein ist das eine Katastrophe“, so die deutlichen Worte der Sportler.

„Die Täter haben gegen 7 Uhr zugeschlagen“, erklärt Vorsitzender Yannick Schaub im Gespräch mit unserer Redaktion. Das gehe aus Videoaufnahmen einer Überwachungskamera hervor, die nach ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit angebracht wurde. Innerhalb kurzer Zeit verursachten die Vandalen ein Bild der Zerstörung, das den Verein nun vor große Herausforderungen stellt.

Rund die Hälfte der Spielfläche ist betroffen

„Teilweise sind die Gräben fünf bis sechs Zentimeter tief“, beschreibt Schaub das Ausmaß. Insgesamt sei die Hälfte der Rasenfläche betroffen. Wie hoch der Schaden genau ist, könne er derzeit noch nicht sagen. „Es wird auf jeden Fall in den Tausenderbereich gehen“, schätzt der Vorsitzende. Hinzu kommen die zusätzlichen Arbeitsstunden für die Ehrenamtlichen, die den Sportplatz nun wieder auf Vordermann bringen müssen. „Was viele nicht sehen: Hinter unserem Platz stecken unzählige ehrenamtliche Arbeit, Zeit und Herzblut.“ Der Schaden bedeute für den Verein stundenlange zusätzliche Arbeit, Kosten und Frust. „Die Stimmung im Team ist gefasst, aber es ist einfach nervig. Zumal wir gerade auch unser Sportheim sanieren“, erklärt Schaub und bedauert:„Es trifft die, die ohnehin schon viel für den Verein machen.“

Verein möchte den Sportplatz weiterhin für jeden zugänglich lassen

Derzeit finde auf dem Sportplatz kein Betrieb statt. Jedoch starten Jugend und Senioren in drei Wochen wieder in die Vorbereitungsphase. Bis dahin müsse der Rasen wieder bespielbar sein. „An manchen Stellen wissen wir noch nicht, wie wir sie repariert bekommen“, erklärt er. Dennoch ist er optimistisch, dass die Schäden pünktlich zum Trainingsauftakt beseitigt werden können.

Die Suche nach den Übeltätern wurde indes in die Hände der Polizei gegeben. „Es wurde Anzeige erstattet“, betont der Vorsitzende. Die Kameraaufnahmen sollen bei den Ermittlungen helfen. Den Sportplatz zu umzäunen und nur zu bestimmten Zeiten zugänglich zu machen, ist laut dem Vorsitzenden keine Option. Zum einen sei das aus finanziellen Gründen nicht möglich, zum anderen liege das nicht im Interesse des Vereins. „Wir wollen, dass jeder den Platz nutzen kann, um Sport zu machen“, so Schaub.

Wer Hinweise zum Vorfall liefern kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Ettenheim unter Telefon 07822/ 44 69 50 zu melden.

Info – Kein Einzelfall

Nicht nur der Sportplatz des SV Grafenhausen wurde beschädigt, auch das Gelände des FC Ohlsbach wurde am Wochenende als Rennstrecke missbraucht. „Aktionen wie diese schädigen unseren Verein, insbesondere alle aktiven Spieler und ganz besonders unsere ehrenamtlichen Helfer und fühlen sich an wie ein Schlag ins Gesicht“, so der Fußballclub in einem Internetbeitrag.