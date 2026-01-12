„Katastrophe für den Verein“: Vandalen zerstören den Sportplatz des SV Grafenhausen

Das Gelände des SV Grafenhausen wurde von Vandalen als Rennstrecke missbraucht. Noch ist unklar, wie die Schäden behoben werden sollen – im Verein herrscht Frust.
„Unfassbar und einfach nur traurig.“ Mit diesen Worten teilte der SV Grafenhausen am Sonntagabend mehrere Bilder ihres Sportplatzes im Internet. Darauf zu sehen: tiefe, kreisförmige Reifenspuren, die sich über große Teile des Rasens ziehen. Teilweise ist die Grünfläche bis auf das Erdreich aufgerissen. „Leider wurde unser Sportplatz erneut von Hirnlosen als Schneepiste missbraucht – nicht mit Skiern, sondern mit dem Auto. Für unseren Verein ist das eine Katastrophe“, so die deutlichen Worte der Sportler.