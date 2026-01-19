Katastrophe bei Córdoba: Zugunglück in Spanien – auch Deutsche unter den Opfern

Mindestens 40 Tote, mehr als 170 Verletzte: Nach dem schweren Zugunglück trauert ganz Spanien. Viele Fragen stehen im Raum, besonders zur Ursache.
Bei dem schweren Zugunglück in Spanien mit Dutzenden Todesopfern steht das Land unter Schock. Mindestens 40 Menschen kamen ums Leben und mehr als 170 wurden verletzt – davon 24 schwer und 5 sehr schwer. Die Behörden fürchten, dass noch weitere hinzukommen. Die Ursache des Unfalls in Andalusien blieb zunächst unklar, die Tragödie gibt Rätsel auf. Menschliches Versagen wurde aber ausgeschlossen. Regierungschef Pedro Sánchez rief eine dreitägige Staatstrauer aus.