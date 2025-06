Katastrophe: Air India zahlt nach Flugzeugabsturz an Opferfamilien

Air India zahlt nach Flugzeugabsturz an Opferfamilien

1 Von der Regierung wurden bisher keine offiziellen Totenzahlen genannt. Foto: Rafiq Maqbool/AP/dpa Bei dem Absturz des Passagierflugzeugs kommen fast alle Menschen an Bord ums Leben. Die Fluggesellschaft kündigt den Opferfamilien finanzielle Hilfe an.







Link kopiert



Ahmedabad - Nach dem verheerenden Absturz eines ihrer Passagierflugzeuge hat Air India angekündigt, an die Familien der Todesopfer zunächst 250.000 Rupien (etwa 25.000 Euro) zu zahlen. Das Geld solle helfen, den sofortigen finanziellen Bedarf der betroffenen Familien zu decken, teilte die Fluggesellschaft auf X mit. Auch der einzige Überlebende unter den 242 Menschen an Bord erhalte das Geld. Die Summe soll demnach zusätzlich zu den 10 Millionen Rupien (100.570 Euro) ausgezahlt werden, die der Mutterkonzern Tata Group stellen will.