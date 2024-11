1 Auch wenn die Kleinen sehr süß aussehen: Freilaufende, unkastrierte Stubentiger können unter anderem eine Schwemme von Katzenbabys in Tierheimen verursachen, wie hier im sächsischen Delitzsch. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Was tun in Rangendingen mit freilaufenden, unkastrierten Stubentigern? Um diese Frage geht es in der Gemeinderatssitzung am Montag, 25. November. Unsere Redaktion hat die neue Katzenschutzverordnung gesichtet und gibt vorab einen Überblick.









Das tierische Thema, mit dem sich das Gremium am Montag im Gemeindehaus befasst, ist eins, dass nicht nur herrenlos herumstreunende Kater betrifft, sondern auch so manchen Besitzer der Vierbeiner in Rangendingen, Bietenhausen und Höfendorf bewegen dürfte.