Kastelruther Spatzen in Balingen

Mit mehr als 15 Millionen verkauften Tonträgern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten die 1975 gegründeten Kastelruther Spatzen als die erfolgreichste deutschsprachige Gruppe des volkstümlichen Schlagers. Am Samstagabend waren sie in Balingen zu erleben.















Balingen - Von den Gründungsmitgliedern spielen in der aktuellen Besetzung noch Walter Mauroner (Trompete/Gesang) und Valentin Silbernagl (Saxophon/Gesang). Norbert Rier begann 1997 als Schlagzeuger der "Spatzen" und wurde 1983 zum Sänger und Frontmann der Formation; Albin Gross (Keyboard) kam 1980 hinzu, Kurt Dasser (Gitarre/Gesang) 1993, Karl Heufler (Bass/Gesang) 1985 und Rüdiger Hemmelmann (Schlagzeug) 1991.

Bilder bringen emotionale Momente

Die Einblendung der bisher erschienenen 38 Studioalben bildete den Vorspann zum Konzert der "Spatzen" in der Volksbankmesse. "Feuervogel flieg" war nicht nur der erste der 32 Titel im Konzert – der "Feuervogel" war auch, neben einem Panorama der Südtiroler Dolomiten, dominierender Bestandteil des Bühnenbilds. Eine Leinwand für Bild- und Videoprojektionen sorgte für emotionale Momente, nicht zuletzt durch die zahlreichen Landschaftsbilder aus der Heimat der "Spatzen".

Norbert Rier begrüßte die Zuschauer und besonders die Fanclub-Mitglieder, die an ihren Accessoires leicht zu erkennen waren. Das Konzert solle eine "Auszeit" sein und den Konzertbesuchern helfen, für ein paar Stunden von den Sorgen und Problemen dieser schweren Zeit loszukommen, sagte Rier. Dies gelang auf Anhieb mit dem Schunkellied "Endlich wieder Kastelruth" als Reaktion auf die pandemiebedingte Zwangspause. Auch die nächsten Titel griffen die Probleme unserer Zeit auf und versprachen Zuversicht: "Eine Brücke ins Glück" beschreibt das Finden einer neuen Liebe, "Die Sonne scheint für alle" und "Aus Trümmern kann man Brücken baun" handeln vom Trost in schweren Stunden.

Die folgenden Titel ranken sich um das Thema Heimat "Heimatliebe", "Momente des Glücks" und "Jedes Abendrot ist ein Gebet" waren durch hinreißende Landschaftbilder und stimmungsvolle Familienfotos hinterlegt.

"Positiv denken und negativ sein"

Nach der Pause ging es mit wechselnden Emotionen weiter: Die telefonische Auskunft "Alles gut in Kastelruth" beruhigt den fern der Heimat umherreisenden Familienvater. "Gefunden auf der Autobahn" handelt von einem ausgesetzten Hund. "Es brennt ein Feuer" und "Die Nacht der zärtlichen Sterne" und "Liebe ist mehr als nur eine Nacht" beschreiben Romantik und Liebe, bevor mit "Schatten über’m Rosenhof" (Spielsucht) und "Hinter jedem Regenbogen geht die Sonne wieder auf" (Mut nach einer Niederlage) weniger schöne Aspekte des Lebens thematisiert werden. "In einer Zeit wie dieser muss man positiv denken und negativ sein", so Rier.

Fans tanzen vor Bühne

Zum Titel "Eine weiße Rose" verließen einige Fans ihre Sitzplätze und sammelten sich in zunehmender Zahl vor dem Bühnenrand, und bei "Herzschlag für Herzschlag denk’ ich an dich" lagen sich einige Konzertbesucher ungeachtet jeglicher Abstandsregeln dicht gedrängt und tanzend in den Armen.

Am Puls der Zeit

Das Konzert hat gezeigt, dass die Kastelruther Spatzen auch nach 38 Jahren auf der Bühne noch großen Erfolg haben. Und das Erfolgskonzept erscheint einfach, wie Albin Gross verrät: "Wenn du erfolgreich sein willst, darfst du den Musikstil nie wechseln und musst Lieder spielen, die die Menschen berühren" – dieser Rat stammt von seinem Vater. Dass die "Spatzen" trotz Tradition und Bodenständigkeit aktuell und am Puls der Zeit bleiben, zeigen nicht nur die mit den Titeln perfekt synchronisierten Bildprojektionen, sondern auch die Themen der Texte, die sich längst nicht mehr auf "Heile Welt" und "Bergwelt-Idylle" beschränken, sondern auch Probleme und Schwierigkeiten benennen.