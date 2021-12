Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Die Mössinger BeneVit-Gruppe, die in Burladingen unter anderem mit dem "Haus Fehlatal" vertreten ist, bestätigt die Informationen, dass die Staatsanwaltschaft Mannheim Ermittlungen gegen Verantwortliche des Pflegeheims "Haus am Park" in Mannheim-Neckarau durchführt.