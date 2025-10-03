Kartoffelmarkt in Neuenburg: 170 Stände mit Schnäppchen

1 Der Flohmarkt war einmal mehr ein Publikumsmagnet. Foto: Volker Münch Verkaufsoffener Feiertag lockt Besucher nach Neuenburg







Unzählige Menschen aus der ganzen Region kamen zum traditionellen Kartoffelmarkt mit Flohmarkt und verkaufsoffenen Feiertag am Tag der deutschen Einheit in die Neuenburger Innenstadt. An etwa 170 Verkaufsständen boten die Flohmarkthändler ihre Waren an. Zentral auf dem Rathausplatz kamen landwirtschaftliche Betriebe mit ihren Erzeugnissen, darunter Kartoffeln, Kürbis, Obst und viele andere Erzeugnisse aus eigener Produktion. Viele Einzelhandelsgeschäfte öffneten ebenfalls ihre Türen und lockten mit Sonderangeboten.