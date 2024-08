Groß und Klein ist in Blumberg im Rennfieber

1 Sie haben auf der Rennstrecke für die Karts alles im Griff (hinten von links): Thomas Schulze, Luca Lizurek, Dirk Mensel, Frank Guckeisen und Vorsitzender Markus Lossau. Vorne sind die Nachwuchsfahrer Jaden, Daymien und Luka zu sehen. Foto: Hans Herrrmann

Der RMSV Blumberg bot am Wochenende ein Kartfahren für Jedermann. Abenteuer auf vier Rädern war garantiert. Der eigene Fahrzeugpark ist dabei gut auf den Bedarf abgestimmt.









Link kopiert



Rennfieber und Pistenspaß gab es beim Kartfahren für Jedermann, das der Rad- und Motorsportverein (RMSV) Blumberg am Wochenende auf der Rennstrecke auf dem Betriebsgelände von Tenneco in Zollhaus anbot. Sowohl erfahrene Fahrer als auch Jugendliche jagten in verschiedenen Karts über den Kurs.